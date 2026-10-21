Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
21 de octubre de 2026
90°Lluvias dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tribunal Supremo de Estados Unidos impide al gobierno de Trump limitar tratamientos a reclusos trans

El caso Kingdom v. Trump representa los intereses de unos 1,000 reclusos con un diagnóstico de disforia de género

21 de octubre de 2026 - 2:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Manifestantes se reúnen frente a la Corte Suprema mientras escucha los argumentos sobre las leyes estatales que prohíben a las niñas y mujeres transgénero jugar en equipos atléticos escolares. (Jose Luis Magana)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este miércoles un requerimiento de emergencia del Gobierno del presidente, Donald Trump, e impidió la aplicación de una política que busca negar tratamiento de afirmación de sexo a cientos de reclusos transgénero en las prisiones federales.

RELACIONADAS

La decisión mantiene vigente la sentencia de un tribunal inferior que bloquea a la Oficina Federal de Prisiones de poner en marcha una directiva que habría puesto fin a terapias hormonales y otros tipos de atención médica a personas trans en estas instituciones penales.

“La solicitud de suspensión presentada ante el presidente del Tribunal Supremo, y remitida por este al Tribunal, queda denegada”, reza la breve orden judicial, que solo agrega que los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito habrían apoyado la petición de la Administración Trump.

Durante el verano, un juez federal del Distrito de Columbia falló en contra de la política del Gobierno republicano, que ha respaldado medidas para restringir los derechos del colectivo LGTBIQ, y más específicamente de la comunidad trans, como parte de la guerra cultural impulsada por Trump y su Gabinete.

Un tribunal de apelaciones rechazó la petición de la Administración de suspender el bloqueo, medida cautelar que se mantiene ahora con la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Mientras, el litigio en torno a esta directiva continúa. El caso Kingdom v. Trump representa los intereses de unos 1,000 reclusos con un diagnóstico de disforia de género, defendidos por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que calcula que cerca de 800 reclusos tienen prescrita su terapia hormonal.

Más de 2,000 reclusos en prisiones federales estadounidenses se identifican como personas transgénero, según estimaciones de la ACLU citadas por la cadena pública NPR.

La Oficina Federal de Prisiones dejó de publicar datos sobre individuos trans desde el regreso de Donald Trump al poder en enero de 2025 y solo registra a hombres y mujeres en el sistema penal.

En junio pasado, la mayoría conservadora (6-3) del Tribunal Supremo estadounidense se situó del lado de la Administración y avaló leyes estatales que prohíben a atletas transgénero participar en equipos femeninos de competiciones escolares y universitarias, al concluir que estas normas no vulneran la Constitución de Estados Unidos.

Tags
Estados UnidosTribunal Supremo de Estados UnidosBreaking NewsTransgéneroDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 21 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: