Voz de Donald Trump en anuncio de agencia hipotecaria es generada por IA, pero con su permiso

Lo que suena como el presidente Donald Trump narrando un nuevo anuncio de la agencia hipotecaria Fannie Mae en realidad es una voz clonada por inteligencia artificial (IA) leyendo el texto, según un aviso en el video.

La voz en el anuncio, creada con el permiso del gobierno de Trump, promete una “nueva Fannie Mae” y llama a la institución el “protector del Sueño Americano”. El anuncio surge cuando el gobierno hace un esfuerzo enorme para mostrar a los votantes que está respondiendo a sus preocupaciones sobre la asequibilidad, incluyendo el mercado de la vivienda.

Trump planea hablar sobre vivienda en su aparición en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde líderes mundiales y ejecutivos corporativos se reúnen esta semana.

Esta no es la primera vez que un miembro de la familia Trump ha utilizado la IA para replicar su voz. Recientemente, la primera dama estadounidense Melania Trump empleó a la firma de tecnología de IA Eleven Labs para ayudar a dar voz a la versión de audio de sus memorias. No se sabe quién clonó la voz del presidente Trump para el anuncio de Fannie Mae. Pero Eleven Labs señaló en un correo electrónico a The Associated Press el domingo que el audio de la voz de Trump no fue generado por la compañía.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

El mes pasado, Trump prometió en un discurso en horario estelar que lanzará “algunos de los planes de reforma de vivienda más agresivos en la historia de Estados Unidos”.

“Durante generaciones, ser propietario de una vivienda significaba seguridad, independencia y estabilidad”, dice la voz digitalizada de Trump en el anuncio de un minuto emitido el domingo. “Pero hoy, ese sueño parece inalcanzable para demasiados estadounidenses no porque hayan dejado de trabajar duro, sino porque el sistema dejó de funcionar para ellos”.

Fannie Mae y su contraparte Freddie Mac, que han estado bajo control gubernamental desde la Gran Recesión, compran hipotecas que cumplen con sus criterios de riesgo de los bancos, lo que ayuda a proporcionar liquidez al mercado de la vivienda. Las dos firmas garantizan aproximadamente la mitad del mercado de préstamos hipotecarios de 13 billones de dólares y son un pilar de la economía estadounidense.

El anuncio dice que Fannie Mae trabajará con la industria bancaria para aprobar más posibles compradores de viviendas para hipotecas.

Trump, Bill Pulte -quien lidera la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda- y otros han dicho que quieren vender acciones de Fannie Mae y Freddie Mac en una bolsa de valores importante, pero no se han establecido planes concretos.

Trump y Pulte también han propuesto extender la hipoteca de 30 años a 50 años para reducir los pagos mensuales. Trump pareció retractarse de la propuesta después que los críticos dijeran que un préstamo a más largo plazo reducirá la capacidad de las personas para crear equidad en la vivienda y aumentar su propia riqueza.

Trump también dijo en las redes sociales a principios de este mes que estaba dirigiendo al gobierno federal a comprar 200,000 millones de dólares en bonos hipotecarios, una medida que, según él, ayudará a reducir las tasas hipotecarias en un momento en que los estadounidenses están ansiosos por los precios de las viviendas. Trump dijo que Fannie Mae y Freddie Mac tienen 200,000 millones de dólares en efectivo que se utilizarán para realizar la compra.

A principios de este mes, Trump también dijo que quiere bloquear a los grandes inversores institucionales de comprar casas, diciendo que una prohibición facilitará a las familias jóvenes comprar sus primeras viviendas.

El permiso de Trump para el uso de IA es interesante dado que se ha quejado de que asistentes de su predecesor Joe Biden usaron un bolígrafo mecánico (“autopen”) para aplicar la firma del expresidente a leyes, indultos u órdenes ejecutivas. Un autopen es un dispositivo mecánico que se utiliza para replicar la firma auténtica de una persona.

Sin embargo, un informe emitido por los republicanos de la Cámara de Representantes no incluye ninguna evidencia concreta de que se haya utilizado autopen para firmar el nombre de Biden sin su conocimiento.

