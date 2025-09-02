Opinión
2 de septiembre de 2025
83°aguaceros
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

West Point restaura el retrato del general confederado Robert E. Lee

La academia militar había retirado los honores al líder militar de la Guerra Civil estadounidense en 2022

2 de septiembre de 2025 - 6:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Congreso tomó esta medida después de repetidas quejas de alistados y oficiales actuales y anteriores en casi todas las ramas de las fuerzas armadas, quienes describieron una cultura profundamente arraigada de racismo y discriminación que persiste obstinadamente, a pesar de los repetidos esfuerzos por erradicarla. (Mark Lennihan)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington— Un retrato del general Robert E. Lee vestido con su uniforme confederado ha vuelto a exhibirse en la biblioteca de West Point, varios años después de que la prestigiosa academia retirara los honores al líder militar de la Guerra Civil estadounidense.

También hay planes para restaurar un busto de Lee que había sido retirado de una plaza en la Academia Militar de Estados Unidos, y una cita de Lee sobre el honor que fue retirada de una plaza separada ahora se exhibe debajo del retrato, dijo el martes un portavoz del Ejército.

Los artículos fueron retirados para cumplir con una directiva del Departamento de Defensa en 2022 que ordenó a la academia abordar la injusticia racial y eliminar las instalaciones que “conmemoran o recuerdan a la Confederación”.

En esta foto de archivo del jueves 2 de septiembre de 2021, se muestra el Monumento a Robert E. Lee en Richmond, Virginia. La Corte Suprema de Virginia ha dictaminado por unanimidad que la icónica estatua del general confederado Robert E. Lee puede ser retirada de su lugar de honor en Richmond. (Daniel Sangjib Min/Richmond Times-Dispatch vía AP, Archivo)
En esta foto de archivo del jueves 2 de septiembre de 2021, se muestra el Monumento a Robert E. Lee en Richmond, Virginia. La Corte Suprema de Virginia ha dictaminado por unanimidad que la icónica estatua del general confederado Robert E. Lee puede ser retirada de su lugar de honor en Richmond. (Daniel Sangjib Min/Richmond Times-Dispatch vía AP, Archivo) (The Associated Press)

La decisión del Pentágono de volver a colgar el retrato, que muestra a un hombre negro guiando el caballo de Lee en el fondo, fue informada por primera vez por The New York Times. Había estado colgado en la biblioteca desde la década de 1950 antes de ser guardado.

Las acciones en West Point se producen cuando la administración de Donald Trump restaura nombres y monumentos confederados que habían sido retirados en los últimos años.

“En West Point, la Academia Militar de Estados Unidos está preparada para restaurar nombres históricos, artefactos y activos a su forma y lugar originales”, dijo Rebecca Hodson, directora de comunicaciones del Ejército, en un comunicado preparado. “Bajo esta administración, honramos nuestra historia y aprendemos de ella, no la borramos”.

El presidente Donald Trump emitió en marzo una orden ejecutiva titulada “Restaurando la verdad y la cordura a la historia estadounidense” que denunciaba los esfuerzos por reinterpretar la historia estadounidense. Luego, el Ejército restauró los nombres de las bases que originalmente honraban a los líderes confederados, encontrando miembros del servicio con los mismos apellidos para honrarlos.

Una comisión creada por el Congreso recomendó en 2022 que el nombre y las imágenes de los oficiales confederados fueran retirados de las academias militares. Lee se graduó segundo en su clase de West Point en 1829 y luego se desempeñó como superintendente, y su nombre e imagen tenían lugares destacados en la academia en el río Hudson.

El Congreso tomó esta medida después de repetidas quejas de alistados y oficiales actuales y anteriores en casi todas las ramas de las fuerzas armadas, quienes describieron una cultura profundamente arraigada de racismo y discriminación que persiste obstinadamente, a pesar de los repetidos esfuerzos por erradicarla.

La estatua del general confederado Robert E. Lee brilla bajo el sol poniente en Monument Avenue en Richmond, Virginia, el lunes 6 de septiembre de 2021. Está previsto que el estado retire la estatua el miércoles 8 de septiembre tras un fallo de la Corte Suprema de Virginia. (Foto AP/Steve Helber)
La estatua del general confederado Robert E. Lee brilla bajo el sol poniente en Monument Avenue en Richmond, Virginia, el lunes 6 de septiembre de 2021. Está previsto que el estado retire la estatua el miércoles 8 de septiembre tras un fallo de la Corte Suprema de Virginia. (Foto AP/Steve Helber) (The Associated Press)

Ty Seidule, un general de brigada retirado que se desempeñó como vicepresidente de la comisión, dijo que la imagen de Lee no debería exhibirse porque “eligió la traición” y no representa los valores que se enseñan a los cadetes en West Point.

“Está en contra del lema de ‘Deber, Honor, Patria’”, dijo Seidule. “Robert E. Lee es la antítesis de eso, porque su deber y honor eran para una república esclavista rebelde”.

Seidule, ahora profesor de historia en Hamilton College, también cuestionó si la restauración de estos símbolos en West Point es legal según la ley federal que condujo a su eliminación.

Una declaración del Ejército afirma que la ley no prohíbe la restauración de nombres, símbolos, exhibiciones, monumentos o parafernalia relacionados con la Confederación en propiedad militar.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
