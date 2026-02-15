Zar fronterizo deja “pequeño” cuerpo de seguridad en Minnesota tras retirar agentes de inmigración

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo el domingo que más de 1,000 agentes de inmigración han abandonado el área de las Ciudades Gemelas de Minnesota y cientos más partirán en los próximos días como parte de la reducción de la administración Trump de su aumento de la aplicación de la ley de inmigración.

Una “pequeña” fuerza de seguridad permanecerá durante un breve periodo para proteger a los agentes de inmigración restantes y responderá “cuando nuestros agentes estén fuera y se vean rodeados por agitadores y las cosas se salgan de control”, dijo Homan al programa Face the Nation de la CBS. No definió “pequeño”.

También dijo que los agentes seguirán investigando las acusaciones de fraude, así como la protesta antiinmigración que interrumpió un servicio religioso.

“Ya hemos retirado a más de 1,000 personas, y a partir del lunes, martes, retiraremos a varios cientos más”, dijo Homan. “Volveremos a la huella original”.

Miles de agentes fueron enviados a la zona de Minneapolis y St. Paul para la “Operación Metro Surge” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que se trataba de la mayor operación de control de la inmigración de su historia y que había tenido éxito. Pero la represión fue objeto de crescientes críticas a medida que la situación se volvía más inestable y dos ciudadanos estadounidenses resultaban muertos.

Las protestas se hicieron habituales. Una red de residentes trabajó para ayudar a los inmigrantes, advertir a los agentes que se acercaban o filmar las acciones de los funcionarios de inmigración. La muerte a tiros de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales suscitó la condena y planteó dudas sobre la conducta de los agentes, lo que provocó cambios en la operación.

Homan anunció la semana pasada que 700 agentes federales abandonarían Minnesota inmediatamente, pero que aún quedaban más de 2,000 en el estado. El jueves dijo que ya se estaba llevando a cabo una “reducción significativa” que continuaría durante esta semana.

Homan dijo que la aplicación de la ley no se detendrá en las Ciudades Gemelas y que las deportaciones masivas continuarán en todo el país. Los agentes que abandonen Minnesota regresarán a sus puestos o serán destinados a otros lugares.