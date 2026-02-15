Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Zar fronterizo deja “pequeño” cuerpo de seguridad en Minnesota tras retirar agentes de inmigración

Continuarán investigando denuncias de fraude y las protestas en servicios religiosos

15 de febrero de 2026 - 3:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El zar de fronteras de la Casa Blanca, Tom Homan dijo que la aplicación de la ley no se detendrá en las Ciudades Gemelas y que las deportaciones masivas continuarán en todo el país. (Ryan Murphy)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo el domingo que más de 1,000 agentes de inmigración han abandonado el área de las Ciudades Gemelas de Minnesota y cientos más partirán en los próximos días como parte de la reducción de la administración Trump de su aumento de la aplicación de la ley de inmigración.

RELACIONADAS

Una “pequeña” fuerza de seguridad permanecerá durante un breve periodo para proteger a los agentes de inmigración restantes y responderá “cuando nuestros agentes estén fuera y se vean rodeados por agitadores y las cosas se salgan de control”, dijo Homan al programa Face the Nation de la CBS. No definió “pequeño”.

También dijo que los agentes seguirán investigando las acusaciones de fraude, así como la protesta antiinmigración que interrumpió un servicio religioso.

“Ya hemos retirado a más de 1,000 personas, y a partir del lunes, martes, retiraremos a varios cientos más”, dijo Homan. “Volveremos a la huella original”.

Miles de agentes fueron enviados a la zona de Minneapolis y St. Paul para la “Operación Metro Surge” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que se trataba de la mayor operación de control de la inmigración de su historia y que había tenido éxito. Pero la represión fue objeto de crescientes críticas a medida que la situación se volvía más inestable y dos ciudadanos estadounidenses resultaban muertos.

Miles de personas desfilaron el viernes en Mineápolis para protestar contra las redadas de la policía migratoria estadounidense.La jornada de acción, bautizada "apagón nacional", fue convocada por organizaciones de defensa de los migrantes tras la conmoción causada por la muerte de Renee Good y Alex Pretti. Trump recurrió a Truth Social para describir a Pretti, el enfermero de 37 años abatido por disparos de agentes migratorios el 25 de enero, como un "agitador y, tal vez, insurrecto".
1 / 12 | Miles en Minnesota se lanzan a las calles en repudio a la administración de Donald Trump. Miles de personas desfilaron el viernes en Mineápolis para protestar contra las redadas de la policía migratoria estadounidense. - Alex Brandon

Las protestas se hicieron habituales. Una red de residentes trabajó para ayudar a los inmigrantes, advertir a los agentes que se acercaban o filmar las acciones de los funcionarios de inmigración. La muerte a tiros de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales suscitó la condena y planteó dudas sobre la conducta de los agentes, lo que provocó cambios en la operación.

Homan anunció la semana pasada que 700 agentes federales abandonarían Minnesota inmediatamente, pero que aún quedaban más de 2,000 en el estado. El jueves dijo que ya se estaba llevando a cabo una “reducción significativa” que continuaría durante esta semana.

Homan dijo que la aplicación de la ley no se detendrá en las Ciudades Gemelas y que las deportaciones masivas continuarán en todo el país. Los agentes que abandonen Minnesota regresarán a sus puestos o serán destinados a otros lugares.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsMinnesotaDonald TrumpInmigrantesServicio de Inmigración y Control de Aduanas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
