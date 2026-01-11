Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

$45 millones del gobierno para poner escuelas al día en nuevo semestre escolar

Además, se sumarán 15 escuelas al programa de educación bilingüe, anunció la gobernadora Jenniffer González

11 de enero de 2026 - 6:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los estudiantes regresan este lunes a las escuelas, mientras que el personal docente reanudó labores el jueves. En la foto, la gobernadora Jenniffer González junto al secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés. (Xavier Araújo)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El inicio del nuevo semestre escolar, que arranca formalmente este lunes con la llegada de los estudiantes a las escuelas, requirió una inversión de sobre $45 millones en fondos estatales para que las aulas estuviesen listas y con el equipo y materiales necesarios, precisó la gobernadora Jenniffer González.

RELACIONADAS

El monto se suma a otros $50 millones utilizados en agosto, cuando comenzó el año escolar, puntualizó este domingo la mandataria, en compañía del secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

“Esta inversión va en trabajos de pintura, sellado de techos, asfalto, mejoras eléctricas, mantenimiento general, plomería y equipos en cada una de las escuelas públicas”, dijo la primera ejecutiva, en conferencia de prensa en el Palacio Rojo en La Fortaleza.

Los estudiantes regresan este lunes a las escuelas, mientras que el personal docente reanudó labores el jueves. El viernes, los padres, madres y encargados debieron buscar las notas de los estudiantes.

La gobernadora y el secretario de Educación reiteraron que los 856 planteles del Departamento de Educación (DE) están listos, pero dijeron que tres escuelas operarán con generadores porque confrontan problemas eléctricos: la Inés María Mendoza, en Caguas; Ignacio Miranda, en Vega Alta, y la Francisco Manrique, en Bayamón.

La semana pasada, eran seis escuelas las que confrontaban problemas similares.

El Departamento de Educación estrenó un proyecto de reforestación escolar para transformar las escuelas en entornos sostenibles y resilientes.La iniciativa busca, además, mitigar los efectos del calor extremo en las comunidades escolares.“La ola de calor que vivimos exige respuestas innovadoras y sostenibles”, afirmó el secretario de Educación.
1 / 16 | Educación apuesta a la reforestación para manejar el calor en las escuelas. El Departamento de Educación estrenó un proyecto de reforestación escolar para transformar las escuelas en entornos sostenibles y resilientes. - Carlos Rivera Giusti/Staff

“En términos de situaciones mayores, no las hay. Pero como digo, estamos hablando de administrar 3,000 edificios, así que 3,000 edificios que componen todas nuestras escuelas, todos los días nos van a seguir llegando cosas, y todos los días las vamos a estar respondiendo”, anticipó, por su parte, Ramos Parés.

Aumentan las escuelas bilingües

De otra parte, la primera ejecutiva dijo que actualmente hay 70 escuelas bilingües, y que ese modelo continuará expandiéndose.

“Para este semestre escolar, se están añadiendo 15 escuelas bilingües nuevas a nuestro sistema de educación público, y la meta es seguir aumentando la cantidad de escuelas bilingües para mejorar nuestra educación”, sostuvo.

Habrá consecuencias en escuela de Corozal

De otra parte, el secretario de Educación aseguró que habrá consecuencias sobre los estudiantes involucrados en un incidente con una arma de fuego en la escuela vocacional agrícola Pablo D. Burgos, en Corozal.

Un estudiante resultó herido con el arma, aunque inicialmente el incidente fue reportado como uno de pirotecnia.

“Esta semana debe estar ocurriendo una convocatoria, una asamblea de padres allí, para proveer información exacta de lo que ocurrió. Hubo, de alguna forma, información contradictoria que cruzó. Yo he sido enfático. Esto ocurre por las circunstancias. Estos jóvenes estaban en la escuela, ocurre esta aparente detonación, llega la Policía municipal, lo informa como un tema de un ‘cherry bomb’ y no es hasta que el joven llega al hospital que se detecta que no se trataba de un ‘cherry bomb’”, explicó el secretario.

“Estamos hablando de una comunidad escolar que no había tenido incidentes. Estos jóvenes, obviamente, van a ser separados de la escuela. No los vamos a tener en la escuela y van a enfrentar lo que es el reglamento de estudiantes. Más allá de la investigación que está realizando la Policía en este momento sobre este incidente”, abundó Ramos Parés.

Tags
Departamento de EducaciónEliezer Ramos ParésEscuelasEscuelas públicas
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 11 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: