$45 millones del gobierno para poner escuelas al día en nuevo semestre escolar

El inicio del nuevo semestre escolar, que arranca formalmente este lunes con la llegada de los estudiantes a las escuelas, requirió una inversión de sobre $45 millones en fondos estatales para que las aulas estuviesen listas y con el equipo y materiales necesarios, precisó la gobernadora Jenniffer González.

El monto se suma a otros $50 millones utilizados en agosto, cuando comenzó el año escolar, puntualizó este domingo la mandataria, en compañía del secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

“Esta inversión va en trabajos de pintura, sellado de techos, asfalto, mejoras eléctricas, mantenimiento general, plomería y equipos en cada una de las escuelas públicas”, dijo la primera ejecutiva, en conferencia de prensa en el Palacio Rojo en La Fortaleza.

Los estudiantes regresan este lunes a las escuelas, mientras que el personal docente reanudó labores el jueves. El viernes, los padres, madres y encargados debieron buscar las notas de los estudiantes.

La gobernadora y el secretario de Educación reiteraron que los 856 planteles del Departamento de Educación (DE) están listos, pero dijeron que tres escuelas operarán con generadores porque confrontan problemas eléctricos: la Inés María Mendoza, en Caguas; Ignacio Miranda, en Vega Alta, y la Francisco Manrique, en Bayamón.

La semana pasada, eran seis escuelas las que confrontaban problemas similares.

“En términos de situaciones mayores, no las hay. Pero como digo, estamos hablando de administrar 3,000 edificios, así que 3,000 edificios que componen todas nuestras escuelas, todos los días nos van a seguir llegando cosas, y todos los días las vamos a estar respondiendo”, anticipó, por su parte, Ramos Parés.

Aumentan las escuelas bilingües

De otra parte, la primera ejecutiva dijo que actualmente hay 70 escuelas bilingües, y que ese modelo continuará expandiéndose.

“Para este semestre escolar, se están añadiendo 15 escuelas bilingües nuevas a nuestro sistema de educación público, y la meta es seguir aumentando la cantidad de escuelas bilingües para mejorar nuestra educación”, sostuvo.

Habrá consecuencias en escuela de Corozal

De otra parte, el secretario de Educación aseguró que habrá consecuencias sobre los estudiantes involucrados en un incidente con una arma de fuego en la escuela vocacional agrícola Pablo D. Burgos, en Corozal.

Un estudiante resultó herido con el arma, aunque inicialmente el incidente fue reportado como uno de pirotecnia.

“Esta semana debe estar ocurriendo una convocatoria, una asamblea de padres allí, para proveer información exacta de lo que ocurrió. Hubo, de alguna forma, información contradictoria que cruzó. Yo he sido enfático. Esto ocurre por las circunstancias. Estos jóvenes estaban en la escuela, ocurre esta aparente detonación, llega la Policía municipal, lo informa como un tema de un ‘cherry bomb’ y no es hasta que el joven llega al hospital que se detecta que no se trataba de un ‘cherry bomb’”, explicó el secretario.