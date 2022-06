El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, indicó este lunes que el currículo con perspectiva de género será una realidad a partir de agosto en las escuelas públicas, pero no estará segmentado, sino integrado a cada materia.

Indicó que acogieron todas las recomendaciones que hizo el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE).

“El comité PARE ha estado estrechamente colaborando con lo que es la subsecretaría de asuntos académicos. Hemos insertado, de manera transversal, quiere decir que en todas las materias, elementos que permitan la amplia discusión de lo que es la problemática social que es básicamente lo que se buscaba como herramienta. Desarrollar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes para que a través de la discusión ellos puedan identificar y erradicar estas conductas”, dijo el funcionario durante una conferencia de prensa en la Fortaleza.

Ahora bien, destacó que no llevará un nombre que lo identifique de esa forma.

“El currículo no tenía un nombre. No era un currículo per se”, sostuvo.

“Va a ser parte del currículo general del departamento. No va a haber un currículo aparte. Esa fue la recomendación desde el día uno del propio comité PARE”, abundó.

En enero pasado, Ramos Parés reveló que implementaría en el sistema de enseñanza público para atender el tema de perspectiva de género que se llamará “Currículo de equidad y respeto entre los seres humanos”, contrario a la que se había anticipado.

De otra parte, a preguntas de la prensa, el gobernador Pedro Pierluisi reiteró que antes de que termine junio anunciará qué hará con la orden ejecutiva sobre el Estado de Emergencia por Violencia de Género, que vence el 30 de este mes.

Sin embargo, reconoció que el problema de la violencia de género no ha terminado.

“Antes de que expire esa orden ejecutiva estaré anunciando qué es lo que vamos a hacer a partir del 1 de julio. Obviamente, la situación continúa. Esto no es como que aquí podemos decir que se ha acabado la violencia de género. Por el contrario, continúa y hay que seguir luchando contra ella”, manifestó.

Las organizaciones no gubernamentales que forman parte de PARE recomendaron que se extendiera la orden ejecutiva por seis meses adicionales. Pero aún el gobernador aguarda por el informe de la oficial de cumplimiento de PARE, Ileana Espada, para tomar una decisión.