La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) activó hoy, sábado, un nuevo portal que detalla los pasos que han tomado para mitigar los efectos del ciberataque mediante ransomware del que fueron objeto el pasado 13 de marzo e hizo disponible un formulario mediante el cual todo cliente, empleado y exempleado de la corporación pública puede solicitar servicio gratuito de monitoreo de crédito por un año.

El portal determinadosaprotegerte.pr.gov resalta que la AAA continúa colaborando con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS) y la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura de Seguridad federal (CISA), adscrita al Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), para investigar la brecha y dar con los responsables, identificados como miembros de la organización de ciberpiratas “Vice Society”.

Pese a que no han ofrecido números concretos sobre la cantidad de clientes, empleados y/o empresas cuya información personal fue publicada mediante un cache (data dump) de datos de entre 10 a 11 Gigabytes cargado al portal de Vice Society en la dark web el 23 de marzo, la AAA reiteró que la información comprometida consiste de nombres, números de Seguro Social, números de licencias de conducir, números de pasaportes, números de tarjetas electorales y otras identificaciones personales.

Además de recalcar a los clientes y empleados a llevar a cabo tareas para protegerse de crímenes relacionados al robo de identidad, como solicitar informes de crédito y monitorear su actividad crediticia y pedir la congelación de su crédito en las tres compañías principales (TransUnion, Experian y Equifax), el nuevo portal de la AAA también contiene un formulario que las personas pueden llenar para solicitar servicio de monitoreo de crédito.

El portal sostiene que comenzaron a aceptar solicitudes el 4 de abril, y las personas tendrán hasta el 3 de julio de 2023 para inscribirse para el servicio. El Nuevo Día solicitó a la AAA el nombre de la empresa contratada para llevar a cabo el servicio de monitoreo y aguarda por una respuesta.

De momento, se desconoce si la AAA se ha comunicado directamente con las personas cuya información fue expuesta. La corporación pública explicó, mediante un tuit, que el servicio de monitoreo de crédito estará disponible para clientes activos e inactivos, empleados y exempleados.

El Nuevo Día completó el proceso de inscripción, y tras enviar los datos, el portal indicó que la AAA validará la información radicada y que luego enviarán, por correo postal, las instrucciones para obtener el servicio de monitoreo de crédito.

Generalmente, estos servicios le solicitarán que ingrese su número de Seguro Social, dirección, teléfono y, quizás, número de pasaporte, y con estos datos, en teoría, le alertará si se detectan intentos de obtener nuevas líneas o tarjetas de crédito, abrir cuentas de banco o solicitar préstamos y cualquier compra por Internet que alguien intente realizar en un portal de compras como Amazon.com.

No obstante, estos servicios de monitoreo no son infalibles, por lo que una de las mejores defensas será solicitar la congelación de su crédito con TransUnion, Experian y Equifax. Una vez su crédito es congelado, será sumamente difícil (aunque no imposible) para cualquier criminal solicitar préstamos, pedir tarjetas de crédito o llevar a cabo crímenes financieros con su identidad, pues cuando una empresa, banco o negocio lleve a cabo una verificación de crédito, se toparán con el hecho de que hay una orden de congelación.