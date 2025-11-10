Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
10 de noviembre de 2025
81°nubes dispersas
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Abierta la puerta a una sesión extraordinaria para atender la reforma contributiva

Así lo afirmó la gobernadora Jenniffer González, aunque aclaró que no incluiría el tema del impuesto al inventario

10 de noviembre de 2025 - 6:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La gobernadora Jenniffer González estuvo acompañada en su recorrido por Ceiba y Vieques por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez. (Xavier Araújo)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Vieques - La gobernadora Jenniffer González no descartó este lunes convocar a una sesión extraordinaria para atender la propuesta reforma contributiva que impulsa su administración, pero precisó que, si da ese paso, no incluiría el tema del impuesto al inventario.

RELACIONADAS

La primera ejecutiva indicó que espera por presentar el borrador final de su propuesta a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, respectivamente, para entonces someter el proyecto de administración ante la Asamblea Legislativa.

“Estamos cumpliendo con evaluar la reunión que tuvimos con los presidentes de los cuerpos legislativos hace unas semanas atrás. Hablamos de hacerle cambios a la propuesta original, que eso aumenta unas cantidades en términos de tasas contributivas, baja otras. Eso se modeló, y estoy a la espera de hacerle la presentación a los presidentes de los cuerpos para entonces radicar”, afirmó la mandataria a preguntas de la prensa.

“Una vez la tengamos y se la pueda presentar a los presidentes de los cuerpos legislativos y a la Conferencia Legislativa, la radicaríamos, no importa el término. Y, si tuviéramos que convocar a una extraordinaria para la misma, la haríamos”, abundó durante un recorrido por el terminal de lanchas en Ceiba y varias obras en desarrollo en Vieques.

¿Y sería con el proyecto sobre el impuesto del inventario?, cuestionó El Nuevo Día.

“Ese tema no está incluido”, respondió González.

Recientemente, la gobernadora vetó el Proyecto de la Cámara (PC) 420, que buscaba eliminar el impuesto al inventario en tres años, y, acto seguido, anunció la creación de un comité, presidido por la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, que tendrá la encomienda de identificar las fuentes de recaudos para sustituir el cargo sobre la propiedad mueble, que representa más de $300 millones anuales para las arcas municipales.

El comité aún no se ha reunido. Tras el veto, el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica,expresó públicamente su deseo de ver la congelación del impuesto al inventario en una reforma contributiva.

A base de la información que ha compartido el gobierno al momento, el proyecto de reforma contributiva que impulsa la gobernadora requeriría identificar, al menos, $500 millones, que es el impacto fiscal estimado.

Tags
Jenniffer GonzálezReforma contributiva LegislaturaSesión extraordinariaAsamblea LegislativaImpuestos
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 10 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: