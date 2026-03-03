Opinión
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Administración de Servicios Generales recibe autorización para manejar las compras del Departamento de Educación

El cambio conllevará la reubicación de empleados del nivel central de la agencia

3 de marzo de 2026 - 2:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La centralización bajo la ASG permitirá dar mayor visibilidad a las transacciones que se hacen en Educación, indicó la administradora Karla Mercado Rivera. (Archivo)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dio el visto bueno a la Administración de Servicios Generales (ASG) para implantar un plan que permitirá completar la transición de funciones de la Oficina de Compras del Departamento de Educación a la corporación pública.



De esta manera, Educación se encamina a finalmente ser parte del sistema centralizado de compras del gobierno, como dispone una ley aprobada en 2019.

La administradora de la ASG y principal oficial de compras del gobierno, Karla Mercado Rivera, explicó que el plan de transición se enfoca en modificar normativas vigentes en Educación para agilizar los pasos administrativos requeridos para comprar equipo o contratar servicios.

“Gracias a los desarrollos tecnológicos de primera que tenemos en la Administración de Servicios Generales, lo que vamos a hacer es cambiar los flujos internos dentro del Departamento de Educación y fortaleciendo las regiones. Así que el personal de Compras de las regiones se mantiene en las regiones y (vamos a estar) trabajando directamente con Educación central para que las regiones y las escuelas tengan los productos disponibles y procesos mucho menos burocráticos a los que tiene ahora el Departamento”, indicó, en entrevista telefónica.

La Ley 73 de la ASG de 2019 establece un sistema centralizado de compras para todas las agencias. Educación ha recibido, mediante órdenes ejecutivas, extensiones desde 2021 para posponer el cumplimiento con la ley, amparado en la complejidad administrativa de la agencia y la existencia de un síndico que monitorea el uso de fondos federales.

Mercado Rivera indicó que la gobernadora Jenniffer González emitió, el año pasado, una orden ejecutiva que extiende la dispensa para Educación hasta junio de 2026.

No obstante, Educación se ha ido integrando al sistema centralizado hace varios años y ASG ha estado a cargo de múltiples subastas, como los procesos conjuntos con el Departamento de Agricultura para comedores escolares, y pronto lanzarán una subasta para los servicios de transportación escolar. La agencia, el año pasado, completó la integración para utilizar el Registro Único de Licitadores (RUL) de la ASG al emitir procesos competitivos de compras, como subastas.

El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, estrenó el año escolar en la escuela Luis Palés Matos en San Juan, mejor conocida como La Esperanza.La escuela La Esperanza atiende una matrícula de estudiantes de Educación Especial con discapacidades cognitivas de moderadas a severas.Además de la visita de Ramos Parés a La Esperanza, decenas de escuelas abrieron sus portones este miércoles a los estudiantes acompañados de jefes de agencias, corporaciones públicas y oficinas regionales, entre otros, como parte de la iniciativa “Quiero mi Escuela”.
1 / 13 | Dan la bienvenida al nuevo año escolar en La Esperanza. El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, estrenó el año escolar en la escuela Luis Palés Matos en San Juan, mejor conocida como La Esperanza. - Ramon "Tonito" Zayas

“Esa integración al RUL fue un paso gigantesco y un avance que reconoció hasta el mismo monitor federal en su último informe. Así que esto no es algo que se está trabajando de la noche a la mañana con esta carta circular, sino que llevamos más de un año trabajando en esta transición. De igual manera, estamos haciendo un estudio de todos los materiales necesarios para hacer contratos centralizados y que, en las regiones, puedan comprar como si fueran catálogos tipo Amazon, sin tener procesos independientes por cada cosa que necesiten”, expresó la administradora.

La centralización bajo la ASG permitirá dar mayor visibilidad a las transacciones que se hacen en Educación, argumentó Mercado Rivera, pues las plataformas tecnológicas que ya están disponibles permiten monitorear todos los pasos, identificar qué funcionarios intervienen y asegurar que se completen las compras de forma ágil. Señaló, por ejemplo, que las órdenes de compra de Educación ya están disponibles, en tiempo real, en el portal de la ASG.

De esta manera, indicó, el personal escolar podrá recibir información clara de qué sucede o en qué fase de aprobación están los materiales o servicios que solicitaron.

“Esperamos que esto sea de gran ayuda, no tan solo para la transparencia, que es bien importante, y para la regulación de fondos públicos, sino también para que los estudiantes y los maestros tengan las herramientas que necesitan para ejercer sus funciones”, sostuvo.

Resaltó que la transición no implicará cambios de ubicación de trabajo para el personal de la Oficina de Compras de Educación que labora en las siete Oficinas Regionales Educativas, pero sí para los de nivel central.

“Recordemos que, bajo la Ley del Empleador Único, los empleados son empleados del gobierno de Puerto Rico… pero sí, los empleados de Educación central pasarán a ser empleados de la Administración de Servicios Generales”, señaló.

Mercado Rivera destacó que la carta circular de la ASG sería publicada en la tarde del martes o en la mañana del miércoles, para que todos los empleados gubernamentales y la ciudadanía puedan conocer los detalles de la transición. Los adiestramientos al personal de la ASG sobre los procedimientos de compras en Educación ya comenzaron.

iconReferencias
Carta de la JSF a la Administración de Servicios Generales
Por: Junta de Supervisión Fiscal
Orden Ejecutiva 2025-038
Por: Departamento de Estado
