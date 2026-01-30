Agentes enmascarados, escáneres faciales y una pregunta: “¿Es usted ciudadano?" Las medidas de Donald Trump en Minnesota

Luis Martínez se dirigía al trabajo en una gélida mañana de Minneapolis cuando, de repente, unos agentes federales le acorralaron y obligaron al todoterreno que conducía a detenerse en mitad de la calle.

Unos agentes enmascarados golpearon la ventanilla y exigieron a Martínez que presentara su documento de identidad. Luego, uno de ellos sostuvo su teléfono móvil a escasos centímetros de la cara de Martínez y escaneó sus rasgos, captando la forma de sus ojos, las curvas de sus labios, los cuadrantes exactos de sus mejillas.

Todo el tiempo, el agente seguía preguntando: ¿Es usted ciudadano estadounidense?

El encuentro en un suburbio de Minneapolis esta semana captura las tácticas en exhibición en la represión de la inmigración de la administración Trump en Minnesota, que describe como la más grande de su tipo y que ha atraído el escrutinio nacional después de que agentes federales dispararon y mataron a dos ciudadanos estadounidenses este mes.

En Minnesota y otros estados donde el Departamento de Seguridad Nacional ha aumentado el personal, los funcionarios dicen que los esfuerzos de aplicación son específicos y se centran en los delincuentes graves. Pero las fotografías, los vídeos y los documentos internos pintan un panorama diferente, mostrando a los agentes apoyándose en gran medida en la vigilancia biométrica y las vastas bases de datos interconectadas, destacando cómo un aparato de vigilancia digital en expansión se ha convertido en el centro de la represión de la inmigración de la administración Trump.

Los expertos en libertades civiles advierten de que el uso creciente de estos sistemas corre el riesgo de barrer a ciudadanos y no ciudadanos por igual, a menudo con poca transparencia o supervisión significativa.

En el último año, la Seguridad Nacional y otras agencias federales han ampliado espectacularmente su capacidad para recopilar, compartir y analizar datos personales de los ciudadanos, gracias a una red de acuerdos con agencias locales, estatales, federales e internacionales, además de contratos con empresas tecnológicas y corredores de datos. Las bases de datos incluyen registros de inmigración y viajes, imágenes faciales e información extraída de bases de datos de vehículos.

En el caso de Martínez, el escáner facial no encontró coincidencias y no fue hasta que presentó su pasaporte estadounidense, que dijo que llevaba por temor a un encuentro de este tipo, cuando los agentes federales le dejaron marchar.

“Le había estado diciendo a la gente que aquí en Minnesota es como un paraíso para todo el mundo, todas las culturas son libres aquí”, dijo. “Pero ahora la gente está huyendo del estado por todo lo que está ocurriendo. Es aterrador. Ya no es seguro”.

Junto con otros datos y sistemas de vigilancia gubernamentales, las autoridades federales pueden ahora vigilar las ciudades estadounidenses a una escala que habría sido difícil de imaginar hace tan sólo unos años, afirman sus defensores. Los agentes pueden identificar a las personas en la calle mediante reconocimiento facial, rastrear sus movimientos a través de lectores de matrículas y, en algunos casos, utilizar datos de localización telefónica disponibles comercialmente para reconstruir rutinas y asociaciones diarias.

Al ser preguntado por The Associated Press sobre su creciente uso de herramientas de vigilancia, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que no revelaría los métodos sensibles para la aplicación de la ley.

“El empleo de diversas formas de tecnología en apoyo de las investigaciones y las actividades policiales contribuye a la detención de miembros de bandas delictivas, agresores sexuales de menores, asesinos, traficantes de drogas, ladrones de identidad, etc., respetando al mismo tiempo las libertades civiles y los intereses de la intimidad”, declaró.

Dan Herman, ex asesor principal de Aduanas y Protección de Fronteras en el gobierno de Biden, que ahora trabaja en el Center for American Progress, dijo que el acceso del gobierno al reconocimiento facial, a otros datos personales y a los sistemas de vigilancia supone una amenaza para los derechos de privacidad y las libertades civiles de las personas sin los controles adecuados.

“Tienen acceso a una enorme cantidad de datos sobre comercio, viajes, inmigración y controles. Se trata de un activo importante y valioso para la seguridad nacional, pero preocupa la posibilidad de que se cometan abusos”, afirmó Herman. “Todo el mundo debería estar muy preocupado por la posibilidad de que estos datos se conviertan en armas con fines indebidos”.

Reconocimiento facial

El miércoles, el DHS reveló en Internet que ha estado utilizando una aplicación de reconocimiento facial, Mobile Fortify, que, según dijo, utiliza “fotos de fuentes fiables” para comparar los escaneados de los rostros de las personas que los agentes toman para verificar su identidad. La aplicación, que según Aduanas y Protección de Fronteras está fabricada por NEC, utiliza sistemas de comparación facial o de huellas dactilares.

La aplicación ya funcionaba para el CBP y el ICE antes de la campaña de represión de la inmigración en la zona de Los Ángeles en junio, cuando el sitio web 404Media informó por primera vez de su existencia.

En las interacciones observadas por los periodistas y en los vídeos publicados en Internet, rara vez se ve a los agentes federales pedir consentimiento antes de acercar sus teléfonos móviles a la cara de las personas, y en algunos vídeos siguen escaneando incluso después de que alguien se oponga.

En dos casos vistos por un periodista de AP cerca de Columbia Heights, Minnesota, donde funcionarios de inmigración detuvieron recientemente a un niño de 5 años y a su padre, agentes enmascarados sostenían sus teléfonos a un palmo de la cara de las personas para capturar sus datos biométricos.

La tecnología se asemeja a los sistemas de reconocimiento facial utilizados en los aeropuertos, pero a diferencia de los controles aeroportuarios, en los que los viajeros suelen ser avisados y a veces pueden optar por no participar, Martínez dijo que no se le dio ninguna opción.

Según una demanda presentada este mes contra el DHS por el estado de Illinois y la ciudad de Chicago, el DHS ha utilizado Mobile Fortify sobre el terreno más de 100,000 veces. El Departamento de Seguridad Nacional declaró a AP que Mobile Fortify permite “verificar con precisión la identidad y el estatus migratorio durante las operaciones de aplicación de la ley. Funciona con un umbral de coincidencia deliberadamente alto” y sólo utiliza algunos datos de inmigración.

Sin directrices federales para el uso de herramientas de reconocimiento facial, la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos advirtió en un informe de septiembre de 2024 que su despliegue plantea problemas de precisión, supervisión, transparencia, discriminación y acceso a la justicia.

Filmaciones con cámara corporal

El año pasado, la administración Trump redujo un programa para dar a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cámaras corporales, pero los funcionarios de la administración dijeron que algunos agentes vinculados al tiroteo fatal de la enfermera de la UCI de Minneapolis Alex Pretti las estaban usando y que las imágenes ahora están siendo revisadas.

Gregory Bovino, que hasta el lunes era el máximo responsable de la Patrulla de Fronteras encargado de la represión de la inmigración en Minneapolis, empezó a llevar una cámara corporal en respuesta a la orden de un juez a finales del año pasado.

El vídeo de la cámara corporal podría ayudar a aclarar los hechos que rodearon el asesinato de Pretti por agentes federales, que estaba filmando a los agentes de inmigración con su teléfono móvil cuando le dispararon por la espalda.

Los funcionarios de la Administración cambiaron de tono después de que aparecieran imágenes de vídeo independientes que planteaban serias dudas sobre las acusaciones de algunos funcionarios de Trump de que Pretti pretendía hacer daño a los agentes.

Tecnologías emergentes

El Departamento de Seguridad Nacional y sus organismos afiliados están probando y desplegando más de 100 sistemas de inteligencia artificial, algunos de los cuales se utilizan en actividades policiales, según ha revelado este miércoles el Departamento.

El Congreso autorizó el año pasado a la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. a obtener más de 2,700 millones de dólares para ampliar los sistemas de vigilancia fronteriza e incorporar inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.

En las últimas semanas, el DHS solicitó más información a la industria privada sobre cómo las empresas tecnológicas y los proveedores de datos pueden apoyar sus investigaciones y ayudar a identificar a las personas.

Mientras tanto, Palantir, contratista del gobierno desde hace mucho tiempo, recibió 30 millones de dólares para ampliar un contrato para construir un sistema diseñado para localizar a las personas marcadas para la deportación. El miércoles, la administración Trump reveló que está utilizando los modelos de inteligencia artificial de Palantir para filtrar las denuncias de inmigración enviadas a su línea de denuncias.

El DHS también ha estado explorando asociaciones con empresas de lectores de matrículas como Flock Safety para ampliar sus capacidades de rastreo.

Rachel Levinson-Waldman, directora del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan para la Justicia, afirmó que una mayor financiación de las herramientas de vigilancia del gobierno cambia el panorama.

“Estamos desarrollando estas tecnologías para hacer cumplir la ley a los inmigrantes”, dijo. “¿Vamos a ampliarlas también o a esgrimirlas contra ciudadanos estadounidenses que realizan actividades totalmente legales o de protesta?”.

