UTUADO.- En medio de la inauguración de las obras millonarias de reparación por deslizamientos en la carretera principal PR-10, el alcalde utuadeño, Jorge Pérez Hereida, solicitó este sábado a la Agencia para el Manejo de Emergencias (FEMA) una extensión de 180 días adicionales de la declaración de desastre para continuar atendiendo la emergencia provocada por el huracán Fiona en su municipio.

“El gobierno federal mediante FEMA dio 30 días adicionales, pero nosotros no hemos podido recuperarnos por las constantes lluvias. En el caso de Utuado, estamos pidiendo que nos den 180 días para la recuperación de Fiona, porque realmente no hemos podido lidiar con todos los derrumbes”, expresó Pérez Hereida al mencionar que ocurrieron cerca de 300 deslizamientos este municipio de la montaña.

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia adelantó que estarán solicitando extensiones de 30 días a FEMA en la medida que puedan justificar al gobierno federal la emergencia en municipios como Utuado y otros muy afectados por Fiona.

PUBLICIDAD

“Cuando el presidente Joe Biden hizo la declaración de desastre mayor, le proveyó a Puerto Rico a los municipios cubiertos por la declaración, un periodo de 30 días para reclamar el 100% de sus gastos. En ese entonces, le pedí que en vez de 30 días fueran 180 días. La decisión inicial del presidente y FEMA en respuesta a mi llamado, fue darnos 30 días adicionales, pero vislumbramos que antes de que terminen el periodo de 60 días, que ya nos concedieron, vamos nuevamente a solicitar 30 días más”, detalló Pierluisi Urrutia.

Además, el gobernador destacó, como parte de una conferencia de prensa, las obras de reparación de la carretera principal PR-10, que fue gravemente afectada desde el paso del huracán Irma y María.

“Para garantizar la seguridad de los conductores, es indispensable que se realicen las reparaciones a las áreas de deslizamientos de terrenos que esta zona ha sufrido. Con una inversión de $78.9 millones se estarán trabajando estas mejoras entre los kilómetros 41.6 y 47.5 de esta carretera del pueblo de Utuado, que conecta con otros municipios, lo que brindará mayor resiliencia a la zona”, dijo el primer ejecutivo.

Además, celebró la aprobación por parte del Departamento de Vivienda Federal para incluir la extensión de la PR-10 entre los proyectos millonario a financiar con fondos CDBG-MIT.

“La extensión de la carretera PR-10 desde Arecibo a Ponce es uno de los proyectos prioritarios de mi administración y el cual ya está teniendo avances significativos. Logramos que, por primera vez, el Departamento de Vivienda federal, acordara financiar un proyecto de carretera de esta magnitud, cuya inversión se estima en $550 millones″, expresó el gobernador.

PUBLICIDAD

Las reparaciones a la PR-10 permitirán un mejor acceso a la Escuela Vocacional Armando Reyes Padilla, las oficinas del CESCO y la AEE en Utuado, así como a comunidades de envejecientes y escuelas de la zona, entre otros. Además, impactará positivamente a los residentes y conductores de los pueblos de Adjuntas, Ponce, Hatillo, Arecibo, Lares, Ciales y Jayuya.

Del mismo modo, el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González Montalvo, señaló que continúan trabajando a través de todo Puerto Rico y precisó que el Federal Highway Administration estimó sobre $150 millones en daños en la isla.

“Ya hay sobre 25 contratos abiertos. Ya estamos trabajando a través de todo Puerto Rico para restablecer el tráfico lo antes posible”, abundó González Montalvo.

El gobernador aseguró que hay múltiples proyectos prioritarios, y uno de ellos es la construcción de este tramo de la PR-10 que falta, el que conectará Utuado con Adjuntas. “Hay que tener presente, hay proyectos que vienen de la época de María e Irma, otros que han surgido como resultado de Fiona, y otros por las lluvias que han azotado el área de la montaña”, comentó Pierluisi Urrutia.

Enumeró que entre los proyectos de mayor envergadura están la rehabilitación del pavimento y mejoras a la seguridad de la PR-2 de Sabana Grande a Guánica; el reemplazo del puente sobre la carretera PR-2, en la PR-359, en Yauco; y la reparación de deslizamientos en la PR-459 en Isabela. En total son 91 proyectos activos que permitirán un tránsito más cómodo y seguro para todos los conductores, alrededor de toda la Isla.

PUBLICIDAD

La secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DETOP), Eileen Vélez Vega, insistió en que se han reunido con los 78 alcaldes y alcaldesas. “Ya vamos por más de 30 millones asignándoles a los municipios este dinero constantemente para ayudarlos también en esa parte de seguridad vial”, expresó.

“Hemos identificado alrededor de 60 proyectos alrededor de la isla que se pueden adelantar. (…) Todos los municipios, todos, especialmente los de la montaña, tienen fondos asignados con acuerdos colaborativos o trabajándolo directamente con nosotros”, comentó la secretaria del DTOP.

Pierluisi Urrutia añadió que para agilizar el proceso de fondos para las obras en las carreteras, el DTOP le dio la opción a los alcaldes y alcaldesas de firmar un memorando de colaboración o de entendimiento y asumir ellos la contratación para la reconstrucción de algunas carreteras.

“Le proveemos los fondos. Se establecen unos requisitos generales. Muchos alcaldes y alcaldesas optaron por hacer la obra ellos mismos. Otros prefieren que DTOP se ocupe por conducto de la Administración de Servicios Generales, y ahí se subastan las obras. Pero tienen, ahora, la opción y muchos han acogido esa opción”, dijo Pierluisi precisando que han sido 54 municipios los que han acogido esa alternativa.

“Seguimos vigilantes”

El primer ejecutivo afirmó que seguirá vigilante sobre las gestiones de LUMA Energy en la reparación del sistema eléctrico en la isla. En relación al contrato suplementario del consorcio, que vence el 30 noviembre, explicó que establece unos procesos diferentes al contrato de 15 años.

“Lo que queda por verse es si LUMA opta por cambiar entonces y aceptar que se sigan los procesos establecidos en el contrato de 15 años, que son diferentes. La paga es menor, hay un proceso de bonificaciones o multas establecido que ahora mismo no aplica durante la quiebra (de la Autoridad de Energía Eléctrica)”, dijo.

Insistió en que quiere LUMA sigue en “probatoria” porque, en estos momentos, puede no estar satisfecho.

“Acabamos de terminarlo el embate de Fiona y aquí estoy vigilante, velando que no hayan interrupciones. (...) No voy a estar diciendo: ‘Pues vamos a cancelar, y Dios que reparta suerte”. Y ni hablarme de regresar al pasado porque eso es una película de horror. Eso es lo que no queremos que vuelva a suceder, lo que pasó en María”, manifestó Pierluisi Urrutia.