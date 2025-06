Tras la autorización de $24.7 millones para 37 municipios a manera de “rescate financiero”, alcaldes rojos y azules cuestionaron los parámetros usados por el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para distribuir los fondos, porque no se explican cómo resultaron beneficiados ayuntamientos cuyos presupuestos no se vieron afectados significativamente por la eliminación del Fondo de Equiparación.

Algunos alcaldes entrevistados coincidieron en que no comprenden cómo municipios como Comerío , cuyo alcalde, Irvin Rivera González , fue el primero que alertó del precipicio fiscal al que se dirigían, no se les dio un centavo.

En cambio, cuestionaron que se les asignaran fondos a Aguadilla , Juana Díaz y Camuy , entre otros, que no habían sido mencionados como pueblos con carencias fiscales inmediatas o apremiantes.

Camuy , regentado por el presidente de la Federación de Alcaldes , Gabriel Hernández , es uno de los municipios que recibirá unas de las partidas más altas, $925,000, al igual que Yauco, Villalba y San Germán. Hernández no estuvo disponible para entrevista.

“El listado no tiene ni pies ni cabeza. No tiene sentido. No tiene sentido común de lo que es realmente ayudar a los que más perdieron con la eliminación del Fondo de Equiparación, los que tienen un ‘gap’ (brecha) en su presupuesto por lo que le eliminaron del Fondo de Equiparación versus el (gasto) operacional”, destacó el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla.