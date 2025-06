La gobernadora Jenniffer González anticipó este lunes que “peleará” ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por los $10 millones que el ente que controla las finanzas públicas restó al llamado “rescate financiero”, originalmente de $35 millones, y que ahora beneficiaría a 37 y no a 45 municipios, como se había anunciado.

“Todavía, no hemos recibido la carta de notificación de autorización (de la JSF), pero hoy nos dijeron que la podemos estar recibiendo mañana (martes). Si mañana se recibe esa carta, mañana mismo le desembolsamos a esos municipios esos $25 millones, y nos mantenemos peleando los $10 millones adicionales a todos los municipios”, adelantó la mandataria.

La gobernadora dijo que no le quedaba claro por qué la JSF no avaló la determinación de la OGP. “Estos son dineros que vienen de años presupuestarios anteriores (y) que estaban disponibles para los municipios. No se gastaron, así que nosotros vamos a buscar que se le puedan dar a los municipios que habíamos identificado”, recalcó.