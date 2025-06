Se diluye el “rescate financiero”: ya no serán $35 millones ni 45 los municipios beneficiados

Ya no serán 45, sino 37 los municipios que se beneficiarían del llamado “rescate financiero” prometido por el gobierno, que, al mismo tiempo, disminuyó de $35 millones a $24 millones por orden de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), aunque todavía persisten las negociaciones, informó este domingo el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos.

“No necesariamente es que no se les vaya a desembolsar a estos municipios que se están quedando, en este momento, afuera, sino es que se están dejando como ‘hold’ (en espera) para poder, entonces, tratar de utilizarlo en el año fiscal 2026″, abundó el director de la OGP.

“La Junta entiende que, tal vez, para ellos, estos municipios no tienen la urgencia de forma inmediata. Fue su criterio. Yo puedo, tal vez, coincidir que, a lo mejor, no tienen la urgencia hoy, pero la podrán tener en dos, tres, cuatro semanas, un mes. Mi respuesta a la Junta fue ‘no me pongan en posición de, en tres (semanas) o un mes, volver, entonces, a entrar en esta evaluación’”, explicó, aunque destacó que prefiere aceptar los $24 millones, en vez de seguir aplazando el desembolso.