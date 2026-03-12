Alivio contributivo está cerca de concretarse, dice Jenniffer González después de reunirse con la Junta Fiscal

Tras reunirse con el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert F. Mujica, en medio de controversias por la amnistía de multas de tránsito y opinar que el organismo trata a Puerto Rico como “una colonia tercermundista”, la gobernadora Jenniffer González afirmó este jueves que, para la próxima semana, prevé “adelantos concretos” en torno a su prometido alivio contributivo.

“Confío, con las conversaciones que tuve la noche de ayer (miércoles) con el director ejecutivo de la Junta, que podamos hablar de adelantos concretos para la próxima semana (en torno al beneficio a modo de incentivo reintegrable)”, dijo la mandataria, en conferencia de prensa desde Ponce, donde destacó a mujeres líderes de residenciales públicos.

Sobre las negociaciones con la JSF, González indicó que están identificando “distintas partidas” para sustentar el alivio, enviado el 30 de enero a la Legislatura y convertido en ley el 3 de febrero.

“Estamos tomando, también, otras previsiones que queremos hacer con el presupuesto, que se está considerando a cinco años. Quiero estar dentro del presupuesto balanceado. Ambas cosas se van a poder hacer. Creo que vamos en la dirección correcta”,compartió.

Al cierre de esta edición, la JSF confirmó el cónclave con la gobernadora y estableció, a través de su portavoz, que “las conversaciones continuarán”.

González reiteró, en tanto, que los contribuyentes recibirán un “cheque” separado al reintegro de las planillas, una vez la JSF y el gobierno –representado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto– acuerden los “términos”.

“La Junta había aprobado previamente un reembolso como este en el cuatrienio pasado, así que nadie puede decir que es la primera vez que se trabaja. La diferencia es que este es mayor, porque hemos recibido más recursos y se están tomando acciones para empezar a retribuir”, justificó.

Hasta este jueves, el Departamento de Hacienda informó que ha recibido 764,126 planillas de contribución sobre ingresos de individuos, de hasta 1.2 millones que se esperan durante este ciclo contributivo. La agencia precisó, además, que se han pagado –en reintegros– $1,451,399 a 649,949 contribuyentes.

Al mismo tiempo, González aclaró que, en efecto, opina que Puerto Rico es “una colonia”, pero que la JSF trata al archipiélago “como una colonia tercermundista, donde no tomamos decisiones sobre nada”.

El miércoles, en otro evento oficial, insistió en que el ente no debía inmiscuirse en iniciativas del gobierno local por generar recaudos vía la amnistía de multas.

“Tuve una buena conversación (con Mujica) y espero que todas esas cosas se puedan seguir delimitando. Al final del camino, la ley Promesa (que creó la JSF) lo que promueve es que podamos tener nuestros estados financieros auditados y presupuestos balanceados”, sostuvo.

González destacó, también, que el martes firmó una medida para extender la Ley 60 para los inversionistas extranjeros imponiéndoles un 4% de contribución, lo que –dijo– redundará en más recaudos para las arcas del gobierno. Mientras, recordó que permanece en la Asamblea Legislativa otro proyecto para reducir la tasa a un 4% al inversionista local.

“Estamos hablando de gente que ahorró dinero, compra negocios, compra una casa y tiene unos intereses que genera por ganancias de capital. Sin embargo, ellos tienen que pagar entre el 15% y el 22% si van a hacer ese tipo de negocios, mientras el de afuera pagaba cero. Vamos a darle 4% al que viene de afuera y vamos a bajarle a 4% al local para incentivar también que los nuestros puedan competir”, manifestó.

González compartió este jueves con 350 mujeres líderes comunitarias y emprendedoras provenientes de residenciales públicos de toda la isla, en el Complejo Ferial de Ponce.