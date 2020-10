Líderes ambientalistas alertaron ayer sobre la posibilidad de que el material vegetativo producto de la tala y poda de miles de árboles a nivel isla termine en vertederos, lo que acortaría la ya reducida vida útil de dichos sistemas.

Señalaron, incluso, que sería una práctica contraria a la reglamentación vigente, en la que se establece que, antes de disponerlo en vertederos, el material vegetativo tiene que aprovecharse como composta, convertirse en viruta o “mulch” y venderse o donarse a personas dedicadas a su reúso o reciclaje.

La advertencia de figuras como Abel Vale, presidente de Ciudadanos del Karso, y el abogado Pedro Saadé se fundamenta, principalmente, en que el “project worksheet” (PW) u hoja de trabajo del proyecto establece que “la disposición final (del material) se realizará en un relleno sanitario autorizado”. El PW es un documento de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

“Asumiendo que habría que cortar los árboles por distintas razones válidas, aunque el gobierno no las ha esbozado, ¿a dónde irá a parar todo ese material vegetativo? ¡Los vertederos están casi a tope!”, indicó Vale.

La tala de 9,925 árboles, que se suma a la poda de otros 15,001, se realiza en virtud de un acuerdo entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

En total, se impactarán en 19 instalaciones del Programa de Parques Nacionales, ahora adscrito al DRNA, y del DRD.

Según el gobierno, los árboles deben ser cortados o podados por los daños que sufrieron tras el paso de los huracanes Irma y María, en septiembre de 2017.

En esa línea, Vale y Saadé recordaron que el propio gobierno informó que, a causa de Irma y María, los vertederos recibieron enormes cantidades de escombros, lo que comprometió su capacidad de acopio. Por tanto, sería contradictorio que el material vegetativo de la tala y poda actuales acabe en dichos sistemas, dijeron.

Saadé y una fuente –que habló bajo condición de anonimato– identificaron “otra contradicción” en el PW emitido por FEMA pues, al tiempo que se avala el uso de vertederos, se indica que todo el material “debe manejarse, gestionarse y disponerse de acuerdo con los requisitos de las leyes, reglamentos y ordenanzas locales, estatales y federales”.

En su capítulo IX, el Reglamento para la Reducción, Reutilización y Reciclaje de Residuos Sólidos prohíbe la disposición de material vegetativo en vertederos sin antes ser triturado. Se indica, además, que el material deberá compostarse, venderse o donarse antes de usarse como cobertura alterna en vertederos. Para esto último, se necesita una dispensa, según el Reglamento para el Manejo de los Desperdicios Sólidos No Peligrosos.

También, tras Irma y María, la Junta de Calidad Ambiental (JCA), ahora adscrita al DRNA, emitió la Resolución 17-40, en la que se estipuló que el material vegetativo producto de ambos ciclones tenía primero que compostarse o usarse como viruta antes que como cubierta alterna.

Ayer, el suboficial de Asuntos Externos de FEMA en Puerto Rico, Ricardo Agosto Castro, no explicó la aparente contradicción en el PW. Dijo, no obstante, que FEMA “no reembolsará los fondos a un solicitante si un proyecto no cumple con alguna de las más de 30 regulaciones, directivas y mandatos legales federales, además de una serie de leyes y códigos estatales, vigentes para proteger estos recursos (naturales)”. Los trabajos de tala y corte actuales, que ascienden a $17.2 millones, son sufragados en un 90% con fondos de FEMA.

Agosto Castro añadió que es “responsabilidad exclusiva” del gobierno de Puerto Rico y sus agencias cumplir con todos los requisitos de las leyes federales y estatales.

Por su parte, el director interino de Áreas Naturales Protegidas y Servicios Forestales del DRNA, Farel Velázquez Cancel, no pudo confirmar si se aprobó una dispensa para la disposición del material vegetativo en vertederos, y refirió las preguntas al DRD. Esta última agencia dijo que no haría comentarios.