La directiva de la Asociación de Maestros exigió este domingo a la designada secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte Santos, y al gobernador Pedro Pierluisi que atiendan con carácter de urgencia la “emergencia” que atraviesa esa agencia, que incluso provocó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) les congelara $30 millones en nómina.

“El Departamento de Educación está en alerta de emergencia y es urgente que el gobernador tome cartas en el asunto. Venimos arrastrando, por los últimos años, una serie de problemáticas que no han sido atendidas con eficiencia y a esto se suma a que la secretaria designada no ha sido capaz de articular un plan para atender estos problemas y los que siguen llegando”, dijo la secretaria general de la Local Sindical de la Asociación de Maestros, Grichelle Toledo Correa.

Precisó que la emergencia surge de problemas en la agencia, como las escuelas no aptas para dar clases a los estudiantes desde los huracanes Irma y María y posteriormente los terremotos. Además, se señaló la ausencia de un sistema de asistencia para los empleados de Educación que debió estar vigente hace más de tres años y la falta de Internet en las aulas. Estos últimos dos asuntos provocaron que la JSF retuviera la semana pasada $30 millones en nómina del DE.

“Esto pudo evitarse porque nosotros llevamos señalando la pérdida de millones desde el 2007. Entendemos que eso no solamente va a afectar a los maestros sino a los estudiantes”, dijo Toledo Correa.

Sostuvo que ella misma le entregó al pasado secretario de Educación, Eligio Hernández, un listado de más de 300 maestros que no podían ponchar porque no pueden acceder a un Sistema de ponches al confrontar problemas para hacerlo como, por ejemplo, la falta de Internet en las escuelas.

La JSF tomó la decisión de congelar el dinero de Educación porque la agencia continúa pagando el salario de casi un millar de trabajadores aunque estos están inactivos o no han evidenciado que están trabajando. Tales pagos rondarían unos $27.3 millones tan solo en la primera quincena de este mes, según la JSF.

El presidente del departamento de personal docente transitorio de la Asociación de Maestros, Fabián Cosme Andino, dijo que le corresponde a Aponte Santos detener “el despilfarro” de estos fondos públicos.

“No se puede permitir que el DE siga malgastando el dinero que muy bien puede utilizarse para acondicionar las escuelas del área sur, para darle mantenimiento a los planteles de cara al regreso a clases presenciales y para llenar las cientos de plazas vacantes de maestros que actualmente hay. De igual forma, podría usarse para pagar el retroactivo que le deben a los maestros transitorios, la carrera magisterial y el aumento de $125 prometidos por la pasada gobernadora, así como implementar una escala salarial y aumentar el sueldo base del magisterio” expresó Cosme Andino.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor M. Bonilla, destacó que solicitaron una reunión con el gobernador y la designada secretaria de Educación y aún no reciben respuesta. Contrastaron esta situación con varias reuniones que ha sostenido el Ejecutivo con la Asociación de Educación Privada.

Preguntado si estarían pidiendo al Senado, que debe pasar juicio sobre la designación de Aponte Santos, que no la confirme, Bonilla recordó que la Asociación no interviene en ese proceso.

“Es juicio, totalmente del Senado, evaluarla por sus méritos”, dijo.

No al reinicio de clases presenciales

Más bien, destacó que las escuelas no están aptas para que los estudiantes regresen a las aulas a tomar clases presenciales como se propone hacer el gobierno y aunque aún no finaliza la pandemia del COVID-19.

“(La organización escolar) no está lista. Por eso, insistimos que para marzo no van a estar listas para clases presenciales”, afirmó.

Precisó que de visitaron 656 escuelas públicas. De esa cantidad, hallaron que no hay directores en 24 planteles, en otras 14 no hay trabajadores sociales, en 272 no hay consejeros y en 158 no hay sicólogos escolares.