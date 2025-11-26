Opinión
26 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasGobierno
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Australia prohibirá las redes sociales a los menores de 16 años pese a un recurso judicial

La ley entraría en vigor el 10 de diciembre

26 de noviembre de 2025 - 3:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El gigante tecnológico Meta empezó a enviar la semana pasada a miles de menores australianos sospechosos de tener menos de 16 años un aviso para que revisen su historial digital y eliminen sus cuentas de Facebook, Instagram y Threads antes de que entre en vigor la prohibición. (Rick Rycroft)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El gobierno australiano dijo que los niños pequeños tendrán prohibido el acceso a las redes sociales el próximo mes, como estaba previsto, a pesar de que un grupo de defensa de los derechos impugnó el miércoles la legislación, pionera en el mundo, en los tribunales.

RELACIONADAS

El Proyecto Libertad Digital, con sede en Sídney, ha presentado este miércoles ante el Tribunal Supremo un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que entrará en vigor el 10 de diciembre y que prohíbe a los menores de 16 años tener cuentas en determinadas plataformas.

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, se refirió a este reto cuando, más tarde, declaró ante el Parlamento que su Gobierno seguía comprometido a que la prohibición entrara en vigor en la fecha prevista.

“No nos intimidarán los desafíos legales. No nos intimidarán las grandes tecnológicas. En nombre de los padres australianos, nos mantenemos firmes”, declaró Wells al Parlamento.

El presidente del Proyecto Libertad Digital, John Ruddick, es legislador del estado de Nueva Gales del Sur por el minoritario Partido Libertario.

“La supervisión parental de la actividad en línea es hoy la principal responsabilidad de los padres. No queremos externalizar esa responsabilidad al gobierno y a burócratas no elegidos”, dijo Ruddick en un comunicado.

“Esta prohibición es un ataque directo al derecho de los jóvenes a la libertad de comunicación política”, añadió.

El caso ha sido presentado por el bufete de abogados Pryor, Tzannes and Wallis Solicitors de Sydney en nombre de dos niños de 15 años.

El portavoz del Proyecto Libertad Digital, Sam Palmer, no pudo precisar si se solicitaría un mandamiento judicial para impedir que la restricción de edad entre en vigor el 10 de diciembre, antes de que se celebre la vista del caso.

El gigante tecnológico Meta empezó a enviar la semana pasada a miles de menores australianos sospechosos de tener menos de 16 años un aviso para que revisen su historial digital y eliminen sus cuentas de Facebook, Instagram y Threads antes de que entre en vigor la prohibición.

El gobierno ha dicho que las tres plataformas Meta, además de Snapchat, TikTok, X y YouTube, deben tomar medidas razonables para excluir a los titulares de cuentas australianos menores de 16 años o enfrentarse a multas de hasta 50 millones de dólares australianos (32 millones de dólares).

Malasia también ha anunciado planes para prohibir las cuentas en redes sociales de menores de 16 años a partir de 2026.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsAustraliaSídneyRedes sociales
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
