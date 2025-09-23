Beneficiarios del PAN verán aumento: anuncian desembolso especial de casi $57 millones

Más de un millón de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) recibirán, este mes, una asignación adicional como parte de un desembolso especial que ascienden a $56.9 millones.

En promedio, los beneficiarios recibirán unos $46.10 adicionales al dinero mensual que ya reciben, informó la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef).

“El compromiso de nuestra administración es continuar garantizando acceso a alimentos a las familias que más lo necesitan. Esta emisión especial representa un alivio económico importante para nuestros participantes y demuestra el impacto directo de los fondos del PAN en la calidad de vida de nuestro pueblo”, expresó el administrador de Adsef, Ramón Burgos Bermúdez, en declaraciones escritas.

La dependencia gubernamental no precisó de dónde proviene el desembolso especial. No obstante, en años anteriores se han emitido pagos similares producto de sobrantes que se distribuyen entre todos los beneficiarios previo al cierre del año fiscal federal.

“Nuestro norte siempre es proteger y atender las necesidades de las familias en Puerto Rico. Estos fondos adicionales del PAN nos permiten ampliar ese apoyo y asegurar que más hogares cuenten con recursos para su bienestar diario”, indicó, por su parte, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

¿Cuándo recibirán el dinero?

La distribución del dinero se hará según el último dígito del número de Seguro Social de los participantes.