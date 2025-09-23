Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
23 de septiembre de 2025
86°lluvia ligera
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Beneficiarios del PAN verán aumento: anuncian desembolso especial de casi $57 millones

Cada participante verá una asignación adicional de unos $46 a partir de este martes

23 de septiembre de 2025 - 10:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La distribución del dinero se hará según el último dígito de Seguro Social de los participantes. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Más de un millón de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) recibirán, este mes, una asignación adicional como parte de un desembolso especial que ascienden a $56.9 millones.

RELACIONADAS

En promedio, los beneficiarios recibirán unos $46.10 adicionales al dinero mensual que ya reciben, informó la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef).

“El compromiso de nuestra administración es continuar garantizando acceso a alimentos a las familias que más lo necesitan. Esta emisión especial representa un alivio económico importante para nuestros participantes y demuestra el impacto directo de los fondos del PAN en la calidad de vida de nuestro pueblo”, expresó el administrador de Adsef, Ramón Burgos Bermúdez, en declaraciones escritas.

La dependencia gubernamental no precisó de dónde proviene el desembolso especial. No obstante, en años anteriores se han emitido pagos similares producto de sobrantes que se distribuyen entre todos los beneficiarios previo al cierre del año fiscal federal.

“Nuestro norte siempre es proteger y atender las necesidades de las familias en Puerto Rico. Estos fondos adicionales del PAN nos permiten ampliar ese apoyo y asegurar que más hogares cuenten con recursos para su bienestar diario”, indicó, por su parte, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

¿Cuándo recibirán el dinero?

La distribución del dinero se hará según el último dígito del número de Seguro Social de los participantes.

  • Si el número de Seguro Social termina de 0-2: 23 de septiembre
  • Si el número de Seguro Social termina de 3-6: 24 de septiembre
  • Si el número de Seguro Social termina de 7-9: 25 de septiembre
Tags
PANAdsefDepartamento de la FamiliaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 23 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: