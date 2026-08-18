Dan paso a seguros para mascotas: Jenniffer González firma ley que regula su venta

La gobernadora Jenniffer González convirtió en ley una medida que enmienda el Código de Seguros en vías de permitir que, por primera vez, se puedan ofrecer y vender seguros para mascotas en Puerto Rico.

“Para muchas familias, sus mascotas son parte esencial del hogar y atender una enfermedad o una emergencia veterinaria puede representar un gasto considerable. Con esta nueva ley establecemos reglas claras para que los consumidores puedan contar con alternativas de seguros confiables y transparentes para el cuidado de sus mascotas, mientras promovemos mayor competencia y protección al consumidor”, sostuvo González, mediante un comunicado de prensa, sobre la nueva Ley 186-2026.

El proyecto define mascota como “todo perro o gato, y cualquier otra especie doméstica mantenida principalmente para compañía en el hogar, excluyendo animales destinados principalmente para uso agrícola, comercial o de trabajo, de investigación o vida silvestre”.

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La medida legislativa, de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, añade un nuevo capítulo al Código de Seguros para “establecer divulgaciones mínimas y uniformes al consumidor, definir los términos aplicables a este tipo de seguros, disponer requisitos básicos para las pólizas y establecer normas relacionadas con las prácticas de mercadeo”, detalló La Fortaleza.

El proyecto de ley, según reportó previamente El Nuevo Día, reconoce que, aunque los seguros para mascotas ya se ofrecen en el mercado local, no existía una estructura normativa uniforme que garantice divulgaciones claras sobre exclusiones, condiciones preexistentes, periodos de espera, deducibles, límites de cubierta y metodologías de reembolso.

1 / 10 | Así es como opera la Clínica Veterinaria 24/7 en San Juan. A diario, los médicos de la sala de emergencias en la Clínica Veterinaria 24/7, en San Juan, atienden unos dos casos en los que se sospecha que el paciente ha ingerido un objeto extraño. - Carlos Rivera Giusti 1 / 10 Así es como opera la Clínica Veterinaria 24/7 en San Juan A diario, los médicos de la sala de emergencias en la Clínica Veterinaria 24/7, en San Juan, atienden unos dos casos en los que se sospecha que el paciente ha ingerido un objeto extraño. Carlos Rivera Giusti Compartir

Cerca del 48% de los hogares en Puerto Rico tenían mascotas en 2023, de acuerdo con el análisis del proyecto de ley, y el gasto mensual solo en alimentos podrían rondar los $92. González destacó que la nueva ley incorpora disposiciones del Pet Insurance Model Act de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés), una ley modelo que ha sido adoptada por 16 jurisdicciones de Estados Unidos.

Asimismo, faculta a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) para su implantación y fiscalización.

Firma otras leyes

La primera ejecutiva también estampó su firma para enmendar la Ley de Salud Mental de Puerto Rico para uniformar algunas de sus disposiciones con el Código Penal en 2012. En específico, se detalló que “actualiza la referencia al artículo y la pena correspondiente al delito de restricción a la libertad para penalizar la práctica de hospitalizar a una persona de forma involuntaria sin que reúna los criterios clínicos requeridos”.