Aunque la Policía Portuaria no está constituida formalmente hasta que el reglamento termine su trámite en el Departamento de Estado , la agencia que administra los puertos y aeropuertos contrató a seis agentes adicionales a los empleados de su Oficina de Seguridad, que recibieron capacitaciones de las autoridades locales y federales.

Dinero para lancha y no para vigilantes

Ante la pregunta de cómo justificaba que hubiese dinero para la embarcación y no para el aumento que exigen los vigilantes hace años, y que ha puesto en riesgo la asistencia durante las labores de este fin de semana largo , Quiles Pérez aseguró que son asuntos distintos y que se financian de diferentes partidas. Asimismo, reiteró que el aumento que exigen los oficiales “va a llegar” .

“Los vigilantes llevan 15 años sin un aumento. Eso llora ante los ojos de Dios, que mis muchachos no hayan tenido este aumento. Siendo agentes de ley y orden, que no hayan conseguido un aumento, es inaceptable”, expresó Quiles Pérez.

El jefe del DRNA indicó que, desde febrero, ha hecho trámites para que se aprueben los fondos para el alza salarial. Esa gestión, alegó, no la hizo la pasada administración, liderada por la exsecretaria Anaís Rodríguez Vega.

“Hay un trato, el dinero va a llegar. Ciertamente, si hay ‘green flu’ o no hay ‘green flu’ (ausentismo a modo de protesta), el dinero va a llegar. Eso es así. Las presiones no van a cambiar la realidad del trámite burocrático que no se hizo cuando se tenía que hacer. Yo asumo la responsabilidad como jefe de la agencia, y estoy trabajando para que ese aumento les llegue a mis compañeros vigilantes”, subrayó.