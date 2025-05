El 79% de la población correccional se somete a la prueba rápida de hepatitis C

El 79% de los 7,322 confinados bajo custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) se sometió ayer, lunes, a la prueba rápida del virus de la hepatitis C , detectándose la presencia de anticuerpos contra la infección en el 25% de los casos, informó este martes el secretario Francisco Quiñones Rivera .

“Ahora, hay que hacer pruebas de laboratorio a esas personas porque es parte del protocolo para confirmar que no haya falsos positivos”, explicó Quiñones Rivera sobre el próximo paso de esta ofensiva que el DCR inició para identificar nuevos casos de hepatitis C, frenar posibles contagios y hacer accesible el tratamiento médico a la población correccional, el cual no está disponible desde 2019.