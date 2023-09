La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó el Reglamento para Declarar Cuentas Incobrables, Cancelar y Liquidar Deuda de Contribución sobre la Propiedad sometido por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), lo que permitirá “limpiar” los libros de contabilidad de la dependencia gubernamental y atemperar procesos al Código Municipal.

“El objetivo es cobrar lo que se pueda cobrar y lo que es incobrable, pues sacarlo de la cuenta para que eso no se quede ahí. Limpiar los libros del CRIM. No es eliminar deuda cobrable. Es eliminar deuda que sencillamente no se puede cobrar”, indicó el presidente de la Junta de Gobierno del CRIM y alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri.

De paso, precisó que, con la aministía que el CRIM aprobó –y la JSF avaló– el año pasado, se lograron recaudos ascendentes a $400 millones, de cerca de $3,000 millones que estaban sin cobrar. La amnistía condonaba a los contribuyentes el pago de penalidades e intereses.

“Queda mucha deuda todavía”, advirtió Colón Berlingeri.

Agregó que la JSF exigió al CRIM crear una división para atender el tema de deuda incobrable y ahí utilizarán el nuevo reglamento. En una carta del ente fiscal, con fecha del 18 de septiembre, se le notifica al CRIM de la aprobación del reglamento.

Sonia Hernández, ayudante del director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua Látimer, explicó que el reglamento pretende, igualmente, atemperar procesos obsoletos para ajustarlos a lo que dicta el Código Municipal, aprobado en 2020. Destacó que los reglamentos con los que el CRIM contaba eran de 1997.

“La enmienda radica en reformular los procesos para declarar una cuenta incobrable y atemperarlos a los tiempos de ahora. En su origen, ese reglamento establecía que, para declarar una cuenta incobrable, las regiones (del CRIM), cuando no había comunicación electrónica, había que hacer unos procesos que ya son obsoletos a base de la tecnología con la que contamos ahora”, apuntó Hernández.

¿Cuál es el nuevo proceso?

Los cambios aprobados incluyen la actualización de citas, referencias a leyes, reglamentos y otras normativas, así como incorporar la capacidad del CRIM para declarar incobrables deudas contributivas de 15 años o más, se informó.

Además, el reglamento permite que el Procedimiento de Declaración de Deudas Incobrables se pueda actualizar “para adoptar nuevos cambios tecnológicos o cambios en los modelos utilizados. En este caso, se le presentará a la Junta de Gobierno (del CRIM)”, según documentos provistos por el CRIM.

Le corresponde a la Oficina de Gestión de Cobros emitir un informe, que debe ser por cada año fiscal, en el que identifique las deudas contributivas atrasadas de 10, 15 años o más, y las gestiones de cobro realizadas. Esa oficina debe validar con las unidades de Operaciones y Apoyo del CRIM que no exista “ningún impedimento” para declarar las deudas incobrables. El informe será referido al Departamento de Finanzas del CRIM para reclasificar las cuentas, informó la dependencia municipal.

“Se le notificará al alcalde del municipio afectado la intención de declarar las cuentas incobrables. Este tendrá un período de 30 días, prorrogable a 60 días, para someter por escrito sus objeciones, comentarios o aprobación. De no hacerlo en el período correspondiente, se entiende que hubo un consentimiento tácito”, indica la información provista por el organismo.

Hernández dijo que el CRIM difundirá la aprobación del reglamento en un medio y, luego, lo remitirá al Departamento de Estado para, por 30 días, divulgarlo nuevamente y recibir comentarios. Posteriormente, añadió, el documento tomará vigencia.