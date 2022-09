Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

La erosión causada por el huracán Fiona cerca de unos puentes de la autopista Luis A. Ferré, a la altura de Cayey, no representaría un peligro para los conductores, aseguró hoy, lunes, el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin E. González Montalvo.

Impactantes imágenes del derrumbe en el área fueron publicadas ayer en redes sociales y levantaron preocupación en la ciudadanía.

“Personal de la Oficina de Puentes inspeccionaron la zona. La lluvia de Fiona, en el talud, se llevó la vegetación y erosionó un poco”, indicó el funcionario en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Según explicó, del talud a la pilastra aún quedan 21 pies de terreno. Además, las fundaciones de los puentes están por debajo del río.

“Está sólido y no se ha visto expuesto. No hay peligro para las personas que transitan el área. El puente no se va a caer”, reiteró.

Específicamente, la erosión ocurrió cerca del kilómetro 40 de la PR-52 en los puentes 20-40 y 20-41.

Aunque no represente una amenaza para los conductores, González Montalvo adelantó que comenzaron un proceso de mitigación para que eventos de lluvias futuros no sigan erosionando la zona.

El proyecto de emergencia para revestir el canal será sufragado con fondos de la Administración Federal de Carreteras (FHWA, en inglés), del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

El plan, detalló, consistirá en construir con hormigón unas paredes, canalizar el río en esa área y colocar “unas piedras bien grandes” en el talud que serán revestidas con concreto para que la lluvia “choque” y no erosione el lugar.

El director de la ACT afirmó que la agencia evalúa los puentes una vez cada dos años, pero que, tras el paso de Fiona, ya han verificado 120 de estas estructuras alrededor del país.

La entidad estimó el pasado jueves, de forma preliminar, en $35.3 millones los daños en solo 32 de las vías estatales, con pavimento destrozado, derrumbes de terreno, o puentes colapsados y socavados a consecuencia del ciclón.

La ACT solicitó fondos federales al programa de alivio de emergencias de la FHWA.

Uno de los puentes más afectados durante el huracán fue el prefabricado que se instaló en el sector Salto Arriba, en Utuado, y que fue arrancado por la crecida del Río Grande de Arecibo.

El puente temporero se montó en 2018 a un costo de $1,579,230. Su vida útil fue de unos cuatro años. La compañía Constructora Santiago II realizó la labor de instalación.