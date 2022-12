“La reconstrucción de Puerto Rico es algo que va a tomar fácilmente como 12 años, si contamos desde que María impactó la isla”.

El gobernador Pedro Pierluisi estimó ayer que no será hasta el próximo cuatrienio que se complete la obra de reconstrucción tras los daños históricos que ocasionó el huracán María, en 2017, y reconoció que esos proyectos, que conllevan miles de millones de dólares en fondos federales, servirán de escaparate a su administración de cara a las elecciones del 2024.

En lo que fue la última entrevista concedida a El Nuevo Día antes que finalice el año, el primer ejecutivo se expresó confiado en que sus buenas relaciones con el gobierno de Joe Biden y la lluvia de fondos federales que se espera para Puerto Rico permitirán la recuperación y el desarrollo económico del país.

¿ Cómo describe este segundo año de su gobernación y administración?

—Fue un año intenso, de trabajo arduo. Hicimos el trabajo, y tuvimos un buen año. Estamos muy bien posicionados para los próximos años.

¿No ha sido uno controversial por las políticas públicas adoptadas, por ejemplo, las alianzas público privadas, particularmente la de LUMA Energy, los continuos arrestos por corrupción y el manejo de los fondos federales, entre otros?

—Siempre hay controversia, pero yo creo que lo que reinó fue estabilidad, paz y tranquilidad. Aquí, aunque algunos quisieran obstruir, obstaculizar la obra de gobierno, ciertamente, no lo lograron. (Fue) un año en el que tuvimos un crecimiento robusto en la economía, y eso no fue automático. Eso realmente fue producto de un uso estratégico de fondos federales.

Hay gente que lo ha percibido este año como enajenado, como que no tiene el oído en tierra y no escucha el pueblo.

—Bueno, esas son agendas de la oposición, pero no hacen sentido alguno. Al revés, he estado bien presente por toda la isla. Yo visito un pueblo, como gobernador, todas las semanas. Aparte de que estoy inaugurando constantemente obras, ya sea primeras piedras o cortes de cinta.

Transcurridos poco más de cinco años del azote de María, todavía la reconstrucción completada no alcanza ni el 50%. Según la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), de los 7,068 proyectos, un 25% está en construcción y la cifra completada, 1,400, representa solo un 20.65%. ¿Cuál es la meta para el próximo año?

—Que siga acelerándose (la reconstrucción), o sea, vimos que los primeros tres años después del huracán María, trabajos de emergencia y eso es típico después de cualquier desastre. La obra permanente comenzó en mi gobernación y lo que hicimos, fácilmente duró seis meses en algunos casos, hasta más, fue pedirle al gobierno federal que cambiara algunos de los requisitos burocráticos que estaban atrasando la obra. Y lo logramos.

Pierluisi mencionó que logró que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en ingles) se hiciera cargo de la estabilización del sistema eléctrico mediante reparaciones a la red que deben tomar alrededor de dos años. Recordó que, para ello, esa agencia federal se dispone a conseguir cuatro unidades generatrices portátiles y tres flotantes, y cubrirá todos los gastos.

“Es algo sin precedentes. Eso es algo increíble que lo está haciendo FEMA. Le puede tardar o tomar dos años, pero se van a ver avances significativos en los próximos seis meses”, sostuvo el gobernador.

La meta del mandatario, para el 2023, es priorizar el desarrollo de obra permanente a través del país. (Carlos Rivera Giusti)

Pero la gente, de inmediato, quiere ver acción, obras. Está cansada de los discursos trillados. ¿Qué le dice a esa gente que quiere ver listo el puente o la carretera en su comunidad?

—Las obras se están llevando a cabo, y yo estoy por todo Puerto Rico. Es más, la queja ahora recurrente son los tapones por las obras de carreteras. Aquí, tenemos, en cualquier momento dado, más de 100 obras en carreteras de Puerto Rico.

Mencionó, además, proyectos de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Carreteras y Transportación y el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

“Son obras de infraestructura que, por su diseño, por su razón de ser, no se hacen de un día para otro. Hay mejoría en todas las áreas. Entonces, lo que yo espero es que eso se siga acelerando”, afirmó.

¿Cuál es la cifra, su proyección o meta?

—La reconstrucción de Puerto Rico es algo que va a tomar fácilmente como 12 años, si contamos desde que María impactó la isla. Fácilmente, 12 años. Puede extenderse hasta 15. Llevamos alrededor de cinco, poco más de cinco años. Yo lo que espero es que, ciertamente, para el final de este cuatrienio ya estemos cercano a ese 50% de las obras o del gasto que el gobierno federal tiene comprometido con Puerto Rico, pero después, para el siguiente cuatrienio, estarás hablando del resto, y cuando sumas y haces la matemática, por eso es que suma, en total, como unos 12 años. Puede ser 13 años. Lo importante es seguir ahí, ahí, con mucha concentración, mucha disciplina.

Por ser año preelectoral el 2023, ¿no le sacará partido político a esas obras?

—Este es y va a ser el cuatrienio de la obra. Vamos a tener obra por todo Puerto Rico.

Mencionó un decálogo de proyectos programados con fondos federales, que incluyen el remozamiento de cascos urbanos con fondos del Programa para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR) y la extensión de la carretera PR-10.

¿No lo usará usted en su intención de revalidar en el cargo?

—Bueno, yo voy a hablar de todo lo que hemos hecho, definitivamente, se puede hablar de toda esta obra porque la prometí y la quiero cumplir.

“Cuando tuve que señalar a LUMA, no titubeé en hacerlo. Cuando hubo aquí una interrupción mayor por falta de manejo de vegetación en una línea principal en el sur de Puerto Rico, lo señalé”, dijo Pierluisi. (Carlos Rivera Giusti)

Sobre LUMA Energy, existe la percepción de que usted, al concederle un período probatorio y luego avalar la permanencia de la empresa, priorizó el consorcio en vez de las necesidades del pueblo, ¿cómo responde?

—Aquí, lo que todos queremos es que haya un servicio estable, que no hayan apagones, que no haya interrupción mayor en el servicio y que sea, pues, confiable. Eso es lo que queremos. Si es LUMA o es otra empresa o es cualquier otra entidad, ese no es el punto.

Pero usted fue defensor del consorcio.

—Depende de las preguntas que me hacían y lo que estaba pasando en ese momento. Cuando tuve que señalar a LUMA, no titubeé en hacerlo. Cuando hubo aquí una interrupción mayor por falta de manejo de vegetación en una línea principal en el sur de Puerto Rico, lo señalé.

¿No fue muy leniente, les concedió demasiado tiempo e, incluso, los premió con la extensión del contrato?

—No, es que la alternativa es nefasta porque lo que queremos es un servicio, otra vez, estable. O sea, este tema yo anticipo que no va ser tema de que una entidad privada está ocupándose de ese servicio esencial. Eso es un planteamiento ideológico. Yo lo respeto. No lo comparto.

Una de las cosas que resintió el puertorriqueño y la puertorriqueña fue el alza en la luz, ¿qué políticas habrá para lidiar con esto?

—El costo de la luz viene principalmente del costo de combustible que utilizamos para generar la energía. Por eso es tan importante cambiar la generación a una que descanse en la energía renovable, como por decir, energía solar. Es más barata y es menos contaminante. Esa transformación es la que va a asegurar que baje el costo de la luz. Por otro lado, el costo de la luz sí subió a la par que subió el costo del petróleo, pero bajó hacia final de año, y ahora, para principios de año, se va a mantener estable porque primero bajó y ahora se ha mantenido estable el costo del petróleo. Eso es algo que no depende de quién esté operando el sistema. Depende del mercado y del combustible que usas.

El caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced no ha comenzado. Después de eso, los federales allanaron propiedades de sus primos, y su mejor amigo, Joey Fuentes, es ahora convicto por las autoridades federales, ¿no teme que se ventilen asuntos que le salpiquen?

—En lo más mínimo, y esos casos que mencionas lo que demuestran es que aquí no hay impunidad. Que, cuando hay algún tipo de irregularidad, se investiga y se procesa. El caso de Fuentes ya terminó, y es obvio que yo no tuve nada que ver con eso. Él respondió por sus propios actos, y lo lamento mucho por la amistad que siempre nos ha unido. El caso de Wanda Vázquez está siendo procesado. Yo no puedo opinar más allá, pero eso tampoco tiene nada que ver conmigo. Y, finalmente, el caso de mis primos, que mencionas, fue un allanamiento, así que ahí ni tan siquiera se ha radicado ningún tipo de cargo. Sí, la Administración de Vivienda Pública decidió cancelar el contrato que tiene American Management, la entidad de mi primo. Ahora bien, otra vez, aquí no hay excepciones. Si hubo algún tipo de falla o de irregularidad, se actúa. Así que, en mi caso, no tengo nada que ver con eso. No me preocupa. Lo importante es combatir la corrupción.

Precisamente, cuando trascendió la convicción de Joseph Fuentes, se utilizó el refrán ‘dime con quién andas y te diré quién eres’. ¿No aplica?

—Bueno, yo diría que el... no voy a decir en todas las familias porque, quizás, sea una exageración, pero es muy común el que uno conozca, tenga una relación, tenga hasta un parentesco con alguien que ha fallado porque el ser humano no es perfecto. El ser humano falla y, cuando falla, dependiendo de lo que ocurra, hay serias consecuencias. Yo sé que, en Puerto Rico, debe haber miles, cientos de miles de personas que se identifican con lo que yo acabo de decir. Sé que está esa expresión ( el refrán)... Sí, ocurrió en cuanto a uno de mis amigos, y lo lamento muchísimo.

Los feminicidios han subido. La educación con perspectiva de género era una herramienta vital para combatir este crimen, ¿no cedió usted a presiones cuando decidió modificarlo a modelo de enseñanza sobre equidad y respeto?

—Estamos enseñando lo que tenemos que enseñar. Algunos se enfocan en las etiquetas. Yo me enfoco en lo que queremos que ocurra en Puerto Rico y, para mí, es que nos respetemos los unos a otros. Nos tratemos equitativamente, con equidad unos a otros irrespectivamente de orientación sexual, de género. Y eso es lo que se va a estar enseñando en nuestras escuelas. Algunos, como no existe un currículo con perspectiva de género, pues lo critican, pero es que el currículo es uno, y esto se va a estar enseñando transversalmente en las escuelas de Puerto Rico, como debe ser. Yo lo que quiero es que dejemos a un lado las controversias.

“Algunos, como no existe un currículo con perspectiva de género, pues lo critican, pero es que el currículo es uno, y esto se va a estar enseñando transversalmente en las escuelas de Puerto Rico, como debe ser”, sostuvo el mandatario. (Carlos Rivera Giusti)

En cuanto al COVID-19, en septiembre, el gobierno eliminó el uso compulsorio de mascarillas. Desde entonces, los contagios se han mantenido en niveles altos y la vacunación ha bajado. ¿No fue un error esa medida y cuáles contempla para frenar el ritmo ascendente?

—Llevamos cerca de tres años luchando contra esta pandemia, y esta pandemia ha ido evolucionado con el tiempo. Nuestra situación no es diferente a la que enfrentan otras jurisdicciones en y fuera de Estados Unidos. En muy pocos lugares del mundo se está exigiendo mascarillas. Sí, ha bajado la vacunación, pero ha bajado en todo el mundo. Mi llamado es a que se vacunen.

La posibilidad de una primaria entre usted y la comisionada residente en Washington (Jenniffer González) es incierta. Pero usted ha dicho que mantiene comunicación directa y buena con ella, ¿no le ha preguntado directamente?

—Realmente, eso no es tema de conversación entre nosotros. Si quisiera hacerlo (aspirar), lo puede hacer. Vivimos en una democracia. Yo estoy enfocado en la obra que estoy haciendo, que trasciende este cuatrienio. Y lo digo con respeto, con el favor de Dios y el apoyo del pueblo, yo voy a seguir siendo el gobernador de Puerto Rico por seis años y lo que queda de este. Es tan sencillo como eso, y en eso estoy enfocado. No importa quién sea que aspire a la gobernación, me va a tener a mí aspirando a la reelección, y estoy seguro que voy a prevalecer.

El desempeño de los delegados por la estadidad, ¿era lo que usted esperaba?

—Han puesto su granito de arena.

Sobre ese aspecto, mencionó a cada uno por su nombre y habló un poco de su gestión, con excepción de Elizabeth Torres, que recordó el gobierno mantiene un pleito legal para sacarla del cargo.

¿Cuál será su norte para el 2023?

—En este próximo año, yo estoy seguro que la economía de Puerto Rico va a seguir creciendo, que vamos a seguir creando buenos empleos. Que la paga tanto a la fuerza trabajadora en el sector privado como en el sector público va a aumentar, y vamos a continuar promoviendo a Puerto Rico tanto para nueva inversión como para turismo.