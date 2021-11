Con el objetivo de evitar un aumento en los contagios de COVID-19 en los días festivos que se avecinan y en medio de un leve repunte en contagios, el gobernador Pedro Pierluisi anunció ayer una nueva orden ejecutiva, de vigencia inmediata, mediante la cual modificó algunos requisitos de vacunación para empleados del sector público y el sector privado.

En primera instancia, el mandatario oficializó la vacunación obligatoria para los trabajadores de empresas con 50 empleados o más.

Asimismo, con la nueva directriz, el primer ejecutivo eliminó el requisito de que los empleados públicos no vacunados contra el COVID-19 deban presentar una certificación jurada para evidenciar que cualifican bajo la excepción religiosa o médica. Quienes no deseen vacunarse deberán presentar un resultado negativo de pruebas cada siete días, no necesariamente el primer día de la semana de trabajo como se requería hasta ayer a los no vacunados.

“Esto es bien sencillo. Hay dos opciones: te vacunas o ven con la prueba negativa”, dijo el gobernador.

No obstante, en el sector de la educación y la salud se mantendrá la vacunación compulsoria de empleados, excepto por razones médicas o religiosas. Quienes no deseen vacunarse por otros motivos, no tendrán la opción de presentar pruebas negativas para acudir a laborar.

“En esas dos áreas (educación y salud), el interés es apremiante de parte del Estado de ahí limitar el campo de objeción a solamente objeciones sinceras, religiosas y objeciones médicas, debidamente fundamentadas”, explicó Pierluisi.

Esta orden ejecutiva (OE-75-2021) aplica también a los empleados municipales, quienes tendrán 45 días para cumplir con la vacunación completa y compulsoria, y mostrar evidencia al patrono. En síntesis, los empleados tendrán tres opciones: vacunarse, presentar un resultado negativo cada siete días, o presentar un resultado positivo con documento que acredite su recuperación, se informó. Pierluisi dijo que incluyó en su directriz a los municipios sin consultar a los alcaldes, porque existe una emergencia a causa de la pandemia que paralizó el mundo entero en marzo del 2020.

“Es una determinación de salud. Aquí hay una declaración de emergencia de parte de la rama ejecutiva, de este servidor. El Código Municipal establece que cuando el gobernador declara una emergencia, eso desplaza cualquier ordenanza municipal. Obliga a todo municipio a cumplir con la misma”, destacó el gobernador a preguntas de El Nuevo Día.

Destacó que la gran mayoría de los ayuntamientos cumple con su directriz.

“Sabe Dios si no existe ningún municipio que no haya hecho esto”, apuntó. “No hay excepciones. Por qué vamos a hacer una excepción con los municipios”, agregó.

Asimismo, Pierluisi estableció en el decreto que los menores de 5 a 11 años podrán acudir a eventos multitudinarios en lugares cerrados, hasta el 31 de enero de 2022, si presentan una prueba negativa de COVID-19 realizada 72 horas antes de entrar al establecimiento.

“Ahí lo que se está haciendo es que, por vía de dispensas, es que pueden asistir menores de esa edad a ciertos eventos, si se toman unas medidas cautelares en el lugar”, abundó el primer ejecutivo.

El Departamento de Salud evaluaría a cuáles actividades se permitirán menores, indicó el secretario.

“Desde ahora te digo que si es una actividad de 100% personas vacunadas, se le dice ‘si usted quiere tener niños, tiene que ser en un espacio aparte, en donde sea un 50% (de la capacidad máxima) con el distanciamiento’”, explicó el secretario de Salud, Carlos Mellado.

A modo de ejemplo, dijo que esa fue la exigencia de Salud para permitir menores en juegos de pelota.

El secretario reiteró que no avalará menores en un concierto “a menos que no tenga un área específicamente para niños y que sea un 50% (de capacidad)”.

Crucial enero y febrero

A partir del 1 de febrero de 2022, los niños de 5 a 11 años deberán estar vacunados completamente o presentar prueba negativa de COVID-19 para entrar a establecimientos privados, como los restaurantes u hoteles, al igual que se exige a adultos.

Como ya había adelantado, Pierluisi incluyó en la orden ejecutiva que los estudiantes de 5 a 11 años deberán estar completamente vacunados contra el COVID-19 para poder tomar clases presenciales a partir del 31 de enero de 2022. Este requisito es similar al que ya existe para los alumnos de 12 años o más.

“Queremos evitar por todos los medios la exposición cuando hay de por medio una educación presencial”, dijo Pierluisi.

El decreto dejó inalteradas algunas medidas ya implementadas para combatir el COVID-19. Por ejemplo, se debe seguir usando mascarilla en lugares cerrados.

También se mantiene vigente la exigencia de usar mascarilla en actividades con 50 personas o más al aire libre y se recomienda su uso en lugares turísticos y en áreas urbanas donde haya aglomeraciones. No es obligatorio usar mascarilla en playas o balnearios.

Igualmente, el Departamento de Salud también podrá exigir el uso de mascarillas en lugares donde lo halle adecuado.

Cuando se trate de reuniones privadas de 20 personas o menos, en donde todos los asistentes estén vacunados, la mascarilla se recomienda, pero no es obligatoria.

Si son actividades multitudinarias en lugares cerrados, se mantiene la orden de que todas las personas deberán estar vacunadas para que el establecimiento tenga un 100% de ocupación. Mientras que los lugares que solo exijan una prueba negativa, tendrán un aforo de 50% de ocupación.

“Ninguna orden ejecutiva nos protege mejor que nuestras propias acciones. Todos a protegerse”, puntualizó el gobernador.

El mandatario rechazó que haya impedimento legal o que un pleito judicial pueda revertir su orden ejecutiva.

“Las acciones que anunciamos hoy (ayer), así como las que se mantienen en vigor, las estoy tomando para ayudar a protegernos, buscando reducir los riesgos lo más posible sin afectar de forma negativa la actividad económica, los trabajos de nuestra gente y la calidad de vida de nuestro pueblo”, dijo el gobernador.

“Las estadísticas son claras: la vacunación salva vidas y reduce significatimente las probabilidades de contagio y de enfermedad severa. Todos a vacunarse. También debemos continuar con medidas prudentes para evitar los contagios y evitar más muertes”, abundó.

“El COVID-19 no se va a ir”

Según datos actualizados hasta el domingo, la tasa de positividad del virus en la isla se encuentra en 3.1%. Esta métrica ha ido en aumento durante todo noviembre mientras se aproxima la celebración del Día de Acción de Gracias y las festividades navideñas. Al 31 de octubre, ascendía a 1.8% y desde entonces va en alza.

No obstante, la exepidemióloga del Estado Ángeles Rodríguez opinó que las medidas anunciadas por el gobernador ante el aumento en casos son insuficientes para un efecto inmediato.

“Me parece que esas medidas son muy positivas a largo plazo. En el momento en el que hay un repunte, entiendo que hay que tomar otras acciones, porque la vacuna toma tiempo en ser efectiva”, explicó.

Tanto Rodríguez como el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos, apelaron a la gente para evitar repuntes del virus.

“La realidad es que tenemos en nuestras manos la oportunidad de volver a números bajitos y que esto no se salga de control”, apuntó Ramos.

Por su parte, Mellado enfatizó en la importancia de que la gente esté completamente vacunada debido a que aún no se ha decretado el fin de la pandemia.

“El COVID no se va ir. Vamos a seguir teniendo casos positivos de COVID. Aquí lo importante es que, en la medida que estemos vacunados, vamos a estar más protegidos para tener hospitalizaciones y mucho más protegidos para la mortalidad. Ciertamente, nos preocupan que como vienen unos eventos festivos en donde sabemos que el año pasado tuvimos un aumento de casos, pero no teníamos la vacuna. Hay que recordar que la vacuna comenzó el 15 de diciembre”, dijo Mellado.

“El COVID-19 vino para quedarse y tenemos que buscar la manera científica para protegernos”, enfatizó el funcionario.

Mellado reconoció que aún más de 800,000 personas en la isla no se han vacunado. La agencia además ha reforzado la campaña para que las personas elegibles acudan a recibir la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Mellado enfatizó que las personas que recibieron la vacuna de Janssen (Johnson & Johnson) deben recibir una dosis de refuerzo dos meses después.

En el caso de quienes fueron vacunados con las fármacos de Pfizer o Moderna, son elegibles para un refuerzo si tienen 65 años o más, si tiene entre 18 y 64 años y trabaja o vive en entornos de alto riesgo ante el coronavirus, o si padece alguna condición médica que lo coloca en el grupo de mayor riesgo. Pueden recibirlo seis meses después de su segunda dosis.

“Queremos dar esa tercera dosis”, manifestó el secretario.

Sobre el proceso de inoculación de los menores de edad, particularmente aquellos de 5 a 11 años, dijo que se mantienen en una campaña de orientación para que se vacunen. La vacunación de esta población comenzó hace solo una semana en la isla.

En Puerto Rico unas 288,921 personas, o el 12.2% de la población, ha recibido su dosis de refuerzo, según información disponible en la base de datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Loas a la acción proactiva

Por su parte, la Coalición Científica advirtió que la vacunación es necesaria, pero no será suficiente para frenar el aumento en contagios y las consecuencias en hospitalizaciones y muertes.

“A pesar de que los datos científicos muestran que la vacunación ha sido efectiva, los datos también muestran que la efectividad de la vacuna mengua con el tiempo, y que por ende, la inmunidad colectiva de la sociedad puertorriqueña irá disminuyendo a menos que se implementen los refuerzos de vacunación”, expresó Daniel Colón Ramos, presidente de la Coalición.

El grupo advirtió que, a medida que se reabren las fronteras, que se flexibilizan las restricciones y se regresa a la normalidad, sobre todo en el contexto invernal en Europa y América del Norte, podría haber un repunte de casos que afectará a Puerto Rico. Las buena noticia es que la incidencia de casos en Puerto Rico es diez veces menor hoy de lo que fue para esta fecha el año pasado, anotó la doctora Carmen Zorrilla, miembro del grupo científico.

No obstante, han observado en las últimas semanas un aumento en casos que podría ser “el comienzo de un nuevo repunte”. En solo una semana, los casos aumentaron de menos de 100 al día, a sobre 135 al día.

“La incidencia de casos aún es baja en Puerto Rico, pero la aceleración en aumento de casos, en estos momentos, es causa de preocupación, ya que hemos observado que aceleraciones similares en el pasado han redundado en repuntes significativos. Reconocemos también que este aumento de casos se da de cara a días festivos donde habrán mayores encuentros familiares y sociales, y en un contexto donde la eficacia de la vacunación está disminuyendo para personas vacunadas hace más de seis meses (con Pfizer o Moderna) o hace más de dos meses (con Johnson & Johnson), con cientos de miles de puertorriqueños es este grupo susceptible”, añadió Zorrilla.

Del mismo modo, la epidemióloga Fabiola Cruz, recordó la importancia de las pruebas caseras de antígeno se confirmen con pruebas moleculares (PCR).

“Las pruebas de antígeno pueden arrojar falsos negativos, es decir, la prueba puede salir negativa para una persona que tenga el virus, dando falsa seguridad. Además, es importante realizarse las pruebas aún si están vacunados”, apuntó.