La secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, reconoció esta mañana que es muy poco lo que el gobierno puede hacer para que finalmente la gerencia de la empresa Luis Ayala Colón y la unión International Longshoremen’s Association (ILA Local 1740) lleguen a un acuerdo en torno a la disputa obrero patronal que amenaza en cerrar nuevamente el muelle de mercancía internacional en San Juan.

El pasado 4 de agosto se pactó una tregua de 45 días entre las partes, lo que permitió que se reabriera el muelle y se evitara una crisis mayor. La tregua venció el 18 de septiembre y las partes se encuentran negociando con la mediación del secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera Santiago.

“Es importante entender y recordar que el gobierno entra como un ente mediador y la ley nos inhibe de tomar acción entre las partes que tienen una negociación en términos privados. Como ente mediador y conscientes de la importancia de esta prestación de este servidor, el secretario del DTRH entró para mediar y lograr una tregua, que se logró”, dijo García Bardales al referirse a las negociaciones de principios de agosto.

Entre otras cosas, la gerencia y la unión no se han puesto de acuerdo sobre el uso de un sistema de tecnología que requiere que los operadores, que manejan una tableta, entren cierta información en tiempo real. Supuestamente este cambio, según la unión, pone en riesgo la seguridad de los operadores de carga.

“Este acuerdo tiene un proceso de maduración y, lamentablemente, no han llegado al mismo. Aún mantiene su palabra de que, en la ausencia de esa finalidad, van a mantener su palabra de no ir a la paralización de las labores para que no afecten la entrada y la salida de mercancía internacional”, dijo García Bardales.

“La posición del Gobernador (Pedro Pierluisi) es hacer un llamado a las partes para que firmen un acuerdo que beneficie a todos”, agregó.