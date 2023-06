El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, reconoció, este martes, que tuvo un encuentro con el exalcalde de Cataño, Félix “el Cano” Delgado, en reacción a una foto que circula en redes sociales desde ayer, lunes, en la que presuntamente aparecen ambos.

“Estaba compartiendo con mi familia y amistades y él vino a saludar. Yo no estoy de acuerdo con sus acciones y las condeno. Ahora bien, no le niego un saludo a una persona”, indicó Mellado en declaraciones escritas a El Nuevo Día.

Este medio pidió al secretario de Salud precisar la fecha y el lugar del encuentro, pero no respondió esa pregunta.

“No estaba compartiendo con él, luego de ese momento, el resto de la noche estuve con mi familia y amistades”, manifestó Mellado, quien tampoco precisó nombres de otras personas presentes en el lugar.

El exalcalde de Cataño confesó a las autoridades federales, en el verano de 2020, un esquema de clientelismo político y sobornos, y firmó un acuerdo de culpabilidad y cooperación el 30 de noviembre de 2021. Aunque se declaró culpable, Delgado no ha sido sentenciado. En conexión al esquema, diversos excontratistas gubernamentales y exalcaldes se han declarado culpables de cometer delitos de corrupción en Puerto Rico.

Además, en marzo pasado un jurado encontró culpable al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, por conspiración, soborno y extorsión.

En la imagen que circula en redes aparece, presuntamente, el exalcalde de Cataño, de pie, con una botella en la mano. Mellado, por su parte, aparece sentado al lado izquierdo de Delgado.

En reacción al encuentro y la imagen, el secretario de Salud -quien considera aspirar al cargo de comisionado residente en Washington de cara a las próximas elecciones- negó cualquier vínculo con el exalcalde.

“En mi casa me enseñaron que el respeto a los demás es uno los valores más importantes. Saludo a todo el que me salude, lo conozca o no, y eso no me hace tener vínculo alguno con la persona”, manifestó en las declaraciones escritas.