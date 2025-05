De acuerdo con el informe, el DTOP dejó de cobrar las multas debido a la falta de registro en el “Drivers and Vehicles Information Database Plus”, conocido como Sistema DAVID. Según los hallazgos, la oficinista encargada de la digitalización y corrección de los boletos se acogió a una licencia, en septiembre de 2017 y, al reintegrarse, fue reasignada a otras funciones, dejando un vacío de atención.

El informe precisa que el 90% de las 543,711 multas (486,859, por $42,690,927) no pudieron ser corregidas mediante programación automatizada, principalmente porque la escritura era “ilegible”. Además, se incluyeron, en el contrato, 308,143 multas, por $25,511,337, que ya habían expirado y, por lo tanto, no podían ser cobradas.

El contratista había prometido que más del 95% del proceso sería manejado por tecnología, pero, al no cumplir, sugirió que el DTOP asignara personal para la corrección manual. La OCPR señaló que esto resultó en un gasto de $350,000 en un contrato que “no tuvo utilidad”.

La auditoría reveló, igualmente, deficiencias en el proceso de verificación y pago de las facturas por servicios de digitalización al contratista. De una muestra de 42 facturas, por $6,035,605, el 69% (29, por $3,328,217) fueron certificadas como correctas por personal del Cesco Metropolitano, que no estuvo presente durante el proceso de digitalización.

Posible fraude por empleados

Desorden y multas incobrables

La auditoría reveló, también, deficiencias en el almacén de documentos del Cesco Metropolitano. Por ejemplo, no se mantiene un inventario actualizado, no se lleva un registro de entrada y salida de documentos y no se controla el acceso al espacio, que, incluso, tiene una puerta de seguridad dañada, señala el informe.