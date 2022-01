Los primeros cuestionamientos al plan de ajuste a la deuda acordado entre el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) comenzaron a salir hoy, domingo, con empleados del gobierno insatisfechos con lo pactado y con dudas sobre su futuro laboral y sus respectivas pensiones. Estos asuntos, anticiparon, pudiesen llegar hasta el tribunal federal.

El Movimiento de la 447, que agrupa a empleados públicos activos de diversas agencias del gobierno cobijados por a Ley 447 del 15 de mayo de 1951, según enmendada, y a la Ley 1 del 16 de febrero de 1990, según enmendada, anunciaron que realizarán una manifestación mañana en el lado de sur del Capitolio. Luego seguirán su camino rumbo a La Fortaleza. La manifestación será a las 12:00 del mediodía.

El grupo busca que tanto la rama legislativa como la ejecutiva les explique cómo queda su retiro tras el acuerdo que desembocó en el plan de ajuste a la deuda.

“Estaremos allí (en el Capitolio) solicitándoles a los legisladores que nos abran las puertas para dialogar sobre las dudas prevalecientes con relación al plan de ajuste en cuanto a los empleados activos tanto de la Ley 447, como de la Ley 1. Posteriormente, estaremos marchando a Fortaleza donde también le solicitamos al honorable gobernador de Puerto Rico que, de igual forma, reciba a los portavoces de este movimiento porque prevalecen dudas muy grandes con relación al concepto de lo que es la eliminación de las pensiones definidas y con relación al sistema de retribución uniforme a empleados públicos”, dijo la presidenta del movimiento, Enilda Mundi, en conferencia de prensa.

“Y, más que todo, con relación al estado de la Ley 80. Entendemos que tenemos la Ley 80 en un estado dormido, donde no sabemos qué va a pasar con los empleados públicos. Tenemos hasta el 15 de marzo para hacer cualquier movimiento que sea necesario para eliminar cualquier perjuicio que haya para los empleados públicos activos con relación al plan de ajuste”, abundó.

El estatuto 3 del 2013 modificó la Ley 447 y la Ley 1. Esto provocó que los empleados públicos recibiesen una pensión inferior a la que tenían. En algunos casos los recortes fueron de un 30% de su salario. El asunto ha sido ventilado públicamente mayormente para los policías que exigen un retiro digno.

La Ley 81-2020, sobre el retiro para varios empleados públicos, fue firmada por la pasada gobernadora Wanda Vázquez Garced y pretendía revertir algunos de los recortes que les aplicaron a las pensiones anuales de los jubilados. Sin embargo, la JSF frenó la aplicación de la medida, por considerar que incumplía con el plan fiscal certificado.

Mientras la Ley 80-2020 creó un programa de retiro incentivado para algunos empleados del gobierno. Durante la conferencia de prensa algunos de los miembros del movimiento mostraban camisetas con la frase “Ley 80 ahora” o “Retiro incentivado Ley 80″.

Con el plan de ajuste a la deuda se acordó que a los policías se les daría una inyección de $850 millones para equiparar el dinero que reciben los policías por su jubilación al 50% del salario de $2,300 mensuales. En cambio, a los oficiales correccionales, los maestros y los bomberos se les daría un aumento de sueldo.

Con esto, el gobierno y la JSF intentaron poner fin a los reclamos de los funcionarios públicos, particularmente los policías que estuvieron bastantes activos exigiendo acción.

Sin embargo, los miembros del Movimiento de la 447 argumentaron que los empleados preretirados, cobijados por la Ley 106-2017 (establece un Programa de Preretiro Voluntario), y los funcionarios del gobierno activos están en una especie de limbo porque no saben, de manera clara, qué pasará con sus respectivas pensiones.

“Estamos hablando de alrededor de 40,000 empleados públicos que están hoy día perdidos de qué es lo que va a pasar con su futuro, tanto con sus pensiones ya ganadas y sus pensiones aseguradas en los diferentes sistemas: pensiones aseguradas al 2013, pensiones bajo el híbrido que se trabajaron entre el 2013 y el 2016, sus aportaciones bajo la Ley 106 y lo último que es un plan como si fuera un 401K”, afirmó Mundo.

“El plan de ajuste a la deuda no es claro en cuanto a estas personas. Por lo menos nadie ha podido explicar claramente y mostrar el documento escrito donde se acoge la seguridad de las pensiones de los demás empleados públicos”, agregó.

Recalcaron que podrían acudir al tribunal federal, a cargo de atender la quiebra del gobierno de Puerto Rico, para impugnar el plan de ajuste a la deuda. La fecha límite para ello es el 15 de marzo.

Mundo aseguró que tienen propuestas para presentarle al gobierno, pero no quiso adelantarlas.

“Le estamos pidiendo al pueblo de Puerto Rico que nos acompañe mañana porque esto es una lucha de todos”, sostuvo.

El gobernador Pedro Pierluisi se mostró el pasado jueves satisfecho con lo acordado con la JSF, que incluye un plan de retiro digno para los policías y alza salarial para oficiales correccionales, los maestros y los bomberos. Pero reconoció que no logró todo lo que buscaba.

Para los policías, el plan incluye la asignación de más de $850 millones durante los próximos 15 años para darles un retiro digno a los policías activos cobijados bajo las leyes 447 y 1, así como más de $700 millones durante los próximos 30 años para que todo policía tenga acceso al plan de salud Vital. En los primeros dos años, los policías elegibles recibirán $30,000 cada año en su cuenta de retiro.

Esteban Escribano, miembro del movimiento, apuntó a que los policías “están vigilantes” porque aunque el gobierno aduce les arregló el retiro, eso no es correcto porque “la Ley 3 sigue en pie” y no hay ninguna ley que recoja los acuerdos entre el gobierno y la JSF.

“El gobierno, durante todo este tiempo, ha aplaudido o vitoreado que ya arreglaron las pensiones dando por concluido que todas las personas retiradas o que vayan a retirarse, ya su retiro está arreglado cuando lo que ellos establecieron, entre comillas, fue las pensiones de las personas ya pensionadas, no de las personas que están próximas a retirarse”, apuntó Escribano.

“Se menciona en el plan que va a haber un sistema de retribución uniforme, pero eso no ha sido explicado y, a la misma vez, una eliminación de pensiones definidas lo cual tampoco ha sido explicado a los empleados activos. No podemos tampoco olvidar que hay un sector de empleados públicos que no son considerados pensionados, pero tampoco son considerados empleados activos”, agregó Mundo recordando a los empleados cobijados de un preretiro voluntario mediante la Ley 106-2017.