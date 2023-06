El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, advirtió que 6,072 máquinas de escrutinio electrónico del organismo podrían averiarse si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no aprueba $267,000 que solicitó el mes pasado para reemplazar un sistema de refrigeración que permite almacenar el equipo bajo condiciones adecuadas.

“El (sistema de refrigeración) que tengo aquí (en el Centro de Operaciones Electorales) me está dando problemas, al punto de que no estaba enfriando y tengo una certificación que dice que no le queda más vida”, explicó Rosado Colomer a El Nuevo Día.

Agregó que, desde mayo, ha pedido el aval de la JSF para una reprogramación de fondos entre agencias, pues la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (Prits) le proporcionaría el dinero para la compra del sistema de enfriamiento. No obstante, su solicitud fue denegada.

“Reconocemos la necesidad potencial de los usos detallados en la solicitud. Sin embargo, denegamos la transferencia interinstitucional y la extensión de fondos de $267,000, ya que existe una asignación en la resolución presupuestaria certificada del año fiscal 2024 de la agencia para estos fines”, indica la JSF en una carta dirigida a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), con fecha del 21 de junio.

PUBLICIDAD

En referencia a la respuesta de la JSF, Rosado Colomer detalló que, hasta que no termine el año fiscal en curso, no puede acceder a dinero del próximo año fiscal.

“No está ahí, es que me aseguran que me los van a dar. ¿Para qué me vas a dar la manguera cuando la casa ya se ha quemado? ¿Si se me daña el chiller (sistema de refrigeración) y deja de enfriar? Con este problema hay cambios de temperatura; crea humedad y, si crea humedad, hay corrosión”, detalló Rosado Colomer, tras añadir que, en 2020, tuvieron el mismo problema y que costó sobre $200,000 solucionarlo.

Ese año, durante las elecciones, la CEE invirtió fondos públicos para reparar máquinas de escrutinio que se dañaron debido a que, tras el paso del huracán María, no se arregló el sistema de acondicionadores de aire del espacio donde se almacenan estos equipos, en el Centro de Operaciones Electorales.

“Estoy desde el 19 de mayo haciendo el pedido porque paró el chiller”, aseguró el funcionario.

El Nuevo Día intentó obtener una reacción de la JSF, pero refirieron al contenido de la carta emitida el 21 de junio.