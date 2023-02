El gobernador Pedro Pierluisi entregó este lunes 100 unidades de viviendas reconstruidas o restauradas bajo el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación de Viviendas, conocido como R3, que se nutre de fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés).

Con la entrega de las viviendas a familias de 50 municipios, el programa alcanzó la cifra de 7,500 familias servidas con 5,000 unidades de viviendas reconstruidas o reparadas, informó el gobernador. Recordó que R3, cuando llegó a la gobernación en el 2021, solo había logrado reparar o reconstruir unas 500 viviendas.

“El programa R3 que repara, reconstruye o relocaliza a familias cuyas residencias fueron afectadas o destruidas por los huracanes Irma y María es una de las herramientas más importantes que tenemos para garantizarle a nuestra gente vivienda digna”, apuntó el gobernador en conferencia de prensa.

El universo de viviendas a beneficiarse del programa R3 es de 12,000, indicó el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez. Precisó que la cifra se redujo, ya que antes era de 18,000.

“(Se redujo) por distintas razones. Porque las personas no cualifican para la solicitud, hay personas que básicamente cuando llegamos había un duplicidad de beneficios, que eso también implica que son inelegibles o la persona ya no está disponible. Se mudó de Puerto Rico”, explicó el funcionario.

Las 7,500 familias atendidas representan el 62.5% de las 12,000 que se deben beneficiar del proyecto.

La inversión por cada unidad de las que fueron entregadas fluctuó de entre $150,000 y $180,000 “dependiendo de dónde se construyó, si hubo mitigación”, explicó el secretario.

Aclaró que el programa R3 no emana del controversial proyecto denominado Tu Hogar Renace, creado por la administración de Ricardo Rosselló Nevares inmediatamente después de los azotes de los huracanes Irma y María.

“Ese programa lo que buscaba era que la casa tuviera un espacio seguro, según las guías de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias). Yo no estaba en ese momento. No fui el que implementé ese programa”, enfatizó Rodríguez.

Destacó que ahora el gobierno de Pierluisi se enfoca en proveer un hogar digno reconstruido para personas de escasos recursos afectadas por los huracanes, enfocándose particularmente en personas de la edad avanzada. Para R3, el gobierno cuenta con cerca de $3,000 millones.

Además, tanto el gobernador como Rodríguez recordaron que mantienen otras iniciativas para atender la falta de vivienda en la isla, que se estima supera la cantidad de 20,000 unidades. Mencionaron la iniciativa para la que ya se lanzaron subastas que buscan adquirir 3,000 unidades de viviendas –por toda la isla- de nueva construcción a desarrolladores. Las viviendas se comprarían también con fondos CDBG-DR.

“Que no hay riesgo para el desarrollador. Vivienda, hasta cierto punto, es como si fuera el banco”, dijo Pierluisi.

“Hemos establecido la necesidad. La necesidad es en todo Puerto Rico y estamos esperando entonces a recibir las propuestas para hacer una evaluación y entonces tomar la decisión de lo que sea en los mejores intereses del gobierno de Puerto Rico. Esto va a aplicar tanto para las personas que se reubican de R3 como para las personas que están buscando vivienda a través del programa de asistencia directa al comprador y a través del programa de mitigación”, abundo el secretario de la Vivienda.

Precisó a preguntas de El Nuevo Día, que el costo de las unidades a adquirir se mantendrá “en la razonabilidad de costos”.

“Nosotros no le queremos restar al mercado existente y queremos añadir unidades, nuevas, que estén en buenas condiciones por los próximos años, que el mantenimiento no tenga que ser tan pesado para estas familias que recuerden que son de ingresos bajos y moderados. Queremos añadir unidades nuevas al inventario. Durante los pasados 10, 15 años en Puerto Rico prácticamente no se ha estado construyendo vivienda nueva y el departamento tiene que estimular y crear nuevamente este desarrollo”, explicó Rodríguez sobre el por qué optar por la compra de viviendas nuevas y no existentes.

Asimismo, Vivienda tiene otro proyecto “Brecha de crédito contributivo” para alquilar 3,500 unidades de vivienda, mayormente nuevas, pero cuyo costo por unidad pudiese alcanzar los $300,000, dijo el secretario.

“$300,000 sí se puede dar en los casos que estemos hablando de vivienda multifamiliar, que esté destinada a ser una vivienda para personas de ingresos bajos por un periodo de tiempo largo. Esos proyectos -por su naturaleza- siempre tienden a ser más costosos por muchas razones, pero la primordial es que es un proyecto que tiene que establecer unas reservas que están incluidas dentro del costo de construcción que se extienden por los próximos 30 años. Pero eso tiene beneficios incalculables como mantener, en lugares bien localizados, vivienda asequible por los próximos 30 años”, explicó Rodríguez.

Estas viviendas se pagarían con una combinación de fondos que incluyen dinero del sector privado, créditos contributivos federales y de CDBG-DR. Proyectos de esta naturaleza ya hay disponibles como Ensueño, en Cupey, Égida Sagrado Corazón, en Arecibo; Mirador las Casas, en San Juan y San Blas Apartments en Coamo.