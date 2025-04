“Tengo que ser muy responsable con esas alternativas, porque quiero cumplir con los pensionados, pero también quiero proteger la salud fiscal del gobierno. Después de salir de aquí, pediremos una reunión esta misma semana para buscar alternativas, y no me voy a cerrar a que esa sea la única. Esa no es mi primera alternativa”, manifestó la mandataria, desde el casco urbano de Manatí, donde ofreció una conferencia de prensa sobre un programa de banda ancha.