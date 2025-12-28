Festividades del gobierno por el Día de Reyes comienzan este lunes en Patillas

Al igual que la pasada edición, la tradicional entrega de regalos del gobierno por el Día de Reyes contará con varios eventos para conmemorar la tradicional festividad, y en esta ocasión inician este lunes, en el centro de usos múltiples Néstor Vázquez, en Patillas, a partir de las 11:00 a.m.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, anunció que la segunda ronda del festejo será el martes, en el coliseo Arquilio Torres de San Germán, en el mismo horario. Mientras, la tercera actividad será el miércoles, 31 de diciembre, desde las 9:00 a.m., en la cancha del Club de Tenis de Mesa Águilas de la Montaña, en Utuado.

El funcionario explicó que las festividades continúan el 3 de enero, en el Centro de Usos Múltiples de Ceiba, a partir de las 10:00 a.m. Y, ese mismo día, los niños de Vieques y Culebra también podrán recibir sus obsequios, desde las 11:00 a.m., en actividades que se llevarán a cabo en el Centro de Usos Múltiples y el Centro de Bellas Artes de cada isla municipio, respectivamente.

El turno de los pequeños en Canóvanas será el 6 de enero, Día de los Reyes Magos, en la plaza pública, a partir de las 9:00 a.m. Ese mismo día, los niños de San Juan y pueblos limítrofes podrán llegar hasta el Coca Cola Music Hall, en el Distrito T-Mobile, desde las 12:00 del mediodía.

De inmediato, Peña Payano no pudo precisar a cuánto asciende el gasto del gobierno en estas actividades, pero se indicó que “muchos” de los regalos son producto de donaciones.

“Además, queremos hacernos eco de la campaña que ha tenido el gobierno de Puerto Rico de no balas al aire... en solidaridad con las víctimas que han perdido su vida por parte de balas al aire”, expuso Peña Payano.

“Nuevamente, a la ciudadanía, le exhortamos a ser prudente, tanto como al no hacer esto como manejar responsablemente”, añadió el portavoz de la gobernadora Jenniffer González.

Otras festividades

Peña Payano, de otra parte, recordó la celebración de The Sounds of Puerto Rico: New Year’s Eve Edition, un evento que se realizará, de manera simultánea, en el Distrito T-Mobile, en San Juan, y el estadio Ramón Cabañas en Utuado, el miércoles de Despedida de Año.

Desde San Juan, el público podrá disfrutar de las presentaciones de Olga Tañón, Víctor Manuelle, Algarete, Cuenta Regresiva y Plenéalo, mientras que, en Utuado, se presentarán Jerry Rivera, Manny Manuel, Adean Cabán, Algarete y Luva.