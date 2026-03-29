“Fuera de riesgo mayor” el alcalde de Villalba

El alcalde de Villalba, Dan Santiago, se encuentra en condición “estable y fuera de riesgo mayor” en el Centro Médico de Río Piedras, donde permanece bajo observación como parte de su proceso de diagnóstico, informó este domingo la administración municipal.

Santiago fue trasladado de emergencia el viernes a una institución hospitalaria en Ponce, y al día siguiente fue referido a la institución en Río Piedras, por recomendación de su equipo médico, con el propósito de someterlo a evaluaciones y tratamientos especializados.

“El alcalde se encuentra recibiendo las debidas atenciones médicas en el Centro Médico de Río Piedras, donde permanece bajo la debida supervisión médica, como parte de su proceso de evaluación y diagnóstico”, indicó, en un comunicado de prensa, Juan Rosado Reynés, portavoz del gobierno municipal.

Indicó, además, que la primera dama Lisa Rodríguez reiteró su agradecimiento por las oraciones y muestras de solidaridad recibidas por parte de los villalbeños y el resto del país durante este proceso.

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“El Municipio de Villalba continúa operando con normalidad, bajo la dirección de un equipo de funcionarios comprometidos que garantiza la continuidad de los servicios a la ciudadanía”, puntualizó Rosado Reynés.