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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Fuera de riesgo mayor” el alcalde de Villalba

Dan Santiago permanece bajo observación en el Centro Médico de Río Piedras tras ser trasladado desde Ponce para evaluaciones especializadas

29 de marzo de 2026 - 3:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Santiago permanece bajo observación en el Centro Médico de Río Piedras como parte de su proceso de evaluación y diagnóstico. (Facebook)
Por Amanda Rodríguez Durán
Estudiante practicanteamanda.rodriguez@gfrmedia.com

El alcalde de Villalba, Dan Santiago, se encuentra en condición “estable y fuera de riesgo mayor” en el Centro Médico de Río Piedras, donde permanece bajo observación como parte de su proceso de diagnóstico, informó este domingo la administración municipal.

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Santiago fue trasladado de emergencia el viernes a una institución hospitalaria en Ponce, y al día siguiente fue referido a la institución en Río Piedras, por recomendación de su equipo médico, con el propósito de someterlo a evaluaciones y tratamientos especializados.

“El alcalde se encuentra recibiendo las debidas atenciones médicas en el Centro Médico de Río Piedras, donde permanece bajo la debida supervisión médica, como parte de su proceso de evaluación y diagnóstico”, indicó, en un comunicado de prensa, Juan Rosado Reynés, portavoz del gobierno municipal.

Indicó, además, que la primera dama Lisa Rodríguez reiteró su agradecimiento por las oraciones y muestras de solidaridad recibidas por parte de los villalbeños y el resto del país durante este proceso.

El Municipio de Villalba continúa operando con normalidad, bajo la dirección de un equipo de funcionarios comprometidos que garantiza la continuidad de los servicios a la ciudadanía”, puntualizó Rosado Reynés.

Al momento, no se ha revelado el padecimiento del ejecutivo municipal.

Tags
VillalbaCentro Médico en Río PiedrasAlcaldes
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Amanda Rodríguez Durán realiza su práctica supervisada en periodismo en GFR Media y estará destacada, entre febrero y mayo de 2026, en la sección Puerto Rico Hoy de El Nuevo Día. Actualmente,...
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