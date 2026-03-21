Ni una sola luz roja: 13 municipios de Puerto Rico que no tienen semáforos

Con 2.85 millones de vehículos registrados entre 2024 y 2026 y una población adulta de 2.73 millones, según datos del Censo, Puerto Rico tiene una proporción de poco más de un vehículo por cada residente mayor de 18 años. Ante estas cifras, resulta sorprendente que 13 municipios en el país no cuenten con semáforos.

“Ojalá sean dichosos todos los municipios en no tener un semáforo”, opinó la subsecretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Lissette Lugo Colón, al recordar que el propósito de los semáforos es detener el tránsito en las vías principales, por lo que los pueblos que no los tienen se benefician al no necesitar estas interrupciones.

Estos son los municipios que no poseen intersecciones semaforizadas:

Adjuntas Comerío Culebra Florida Jayuya Las Marías Maricao Orocovis Patillas Rincón Sabana Grande Vieques Villalba

Pero, ¿qué distingue a estos municipios del resto?

Para evaluarlo, el DTOP toma en consideración, entre otros criterios, la métrica de Tráfico Diario Promedio Anual (AADT, por sus siglas en inglés), que se utiliza para estimar cuántos vehículos transitan, en promedio, por un punto específico de una carretera a lo largo del año.

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En conjunto, los 13 municipios sin semáforos suman un AADT aproximado de 208,665 vehículos en sus vías de mayor flujo, según la medición del DTOP, mientras que San Juan registra 270,000 solamente en la PR-18, conocida como el Expreso Las Américas.

Según la subsecretaria, al momento de atender una situación en una intersección, la primera opción no es instalar un semáforo. Antes de eso, el DTOP evalúa si basta con añadir rotulación, marcas en la carretera o implementar mejoras geométricas. Este último término se refiere a modificar la forma física de la vía, por ejemplo, al añadir lo que se conoce como un solo o un carril.

Asimismo, previo a colocar un semáforo, el DTOP considera nueve factores mediante un estudio de tránsito:

Volumen vehicular de 8 horas Volumen vehicular de 4 horas Hora pico Volumen de peatones Cruce escolar Sistema de semáforos coordinado Historial de choques Operación de la red vial Intersección cerca de un cruce a nivel de las vías del tren

“Si se cumple con esos factores, entonces es que podemos decir si un semáforo se justifica o no se justifica, pero realmente para poderlo analizar y saberlo se hace por la cantidad de vehículos que pasan y transitan en una intersección. Al cumplir con dos o más de esos nueve puntos, sí se podría poner un semáforo”, explicó Lugo Colón, quien añadió que los ciudadanos, los alcaldes y otros funcionarios pueden solicitar la evaluación de espacios para considerar la instalación de estos dispositivos.

No obstante, cumplir con uno de estos criterios no obliga a instalar un semáforo: solo indica que es razonable considerarlo y que se debe realizar un estudio formal de tránsito para llegar a una conclusión.

La subsecretaria reveló que, al momento, ninguno de estos 13 municipios ha solicitado la instalación de un semáforo.

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En tanto, el DTOP aseguró que trabaja en varios proyectos dirigidos a modernizar la red de semáforos. Entre las iniciativas se incluye la reprogramación de corredores completos para ajustar los tiempos de los semáforos según los cambios en el volumen vehicular. Además, se impulsará la instalación de sistemas solares para que los equipos puedan continuar operando durante apagones.

Lugo Colón también anunció que la agencia tiene “planes de integrar el Centro de Manejo del Tránsito, en donde se tienen las unidades de SEGURO y Asistencia en las Carreteras junto al centro de Sistema de Monitoreo de Semáforos”.