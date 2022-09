Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

AGUAS BUENAS.– En medio del creciente reclamo de los alcaldes, el gobernador Pedro Pierluisi aclaró este jueves que los 23 municipios que, al momento, quedaron excluidos del beneficio de Asistencia Individual tras la aprobación de la declaración de desastre mayor podrán solicitar a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) su inclusión -a través del gobierno de Puerto Rico- presentando documentación y evidencia que respalde su pedido.

Destacó que su administración solicitó a FEMA ayuda para los 78 municipios bajo los dos programas disponibles -Asistencia Pública y Asistencia Individual-, pero la agencia federal determinó conceder solo a 55 municipios la Asistencia Individual que beneficia directamente a las personas o familias afectadas por el huracán Fiona. Precisó que el parámetro que utilizó FEMA para su decisión fue si el municipio recibió con el huracán 10 pulgadas de lluvia o más. En cambio, la Asistencia Pública fue aprobada para los 78 municipios y está dirigida al gobierno y los municipios.

“Lo único que pasó es que en el área de Asistencia Individual, en esta etapa del evento, pues FEMA utilizó la métrica de las pulgadas de lluvia y los 55 que fueron incluídos para Asistencia Individual son los 55 municipios en los que, en promedio, cayó 10 pulgadas o más de lluvia. Eso no significa que los que no fueron incluidos estén excluidos para siempre. No, en lo más mínimo”, indicó Pierluisi.

“Ahora lo que hay que hacer es someterle evidencia preliminar de daños en comunidades dentro de cualquier de los municipios excluidos para que FEMA pueda reconsiderar esa decisión”, agregó.

El gobernador hizo sus expresiones durante un recorrido por el pueblo de Aguas Buenas en el que permanecen aisladas 16 familias en el sector Los Corianos, sector Delfaus y en el barrio Mula, indicó la alcaldesa, Karina Nieves Serrano.

Pierluisi destacó que dialogó con la administradora de FEMA, Deanne Criswell, la necesidad de que haya “mayor flexibilidad” con la decisión de incluir a los 78 municipios de la isla en el programa de Asistencia Individual. Criswell se encuentra aún en Puerto Rico y esta tarde debe participar de una sesión informática encabezada por el presidente estadounidense Joe Biden en la que también participará Pierluisi.

Contrario a lo que dijo inicialmente un funcionario de FEMA en Washington, la administración de Pierluisi no solicitó el programa de Asistencia Individual solo para 55 municipios tras el azote del huracán Fiona.

“Es FEMA la que toma esa decisión. Nosotros solicitamos la Asistencia Pública e Individual para los 78 (municipios). Es FEMA… FEMA es más exigente a la hora de otorgar la asistencia individual. Entonces, lo que utilizaron fue la métrica de 10 pulgadas o más y usando esa métrica, 55 municipios automáticamente quedaron incluídos”, reafirmó el primer ejecutivo.

A preguntas de El Nuevo Día, se mostró confiado en que si los alcaldes excluídos del programa solicitan la ayuda, se trabajará con rapidez.

“Estoy seguro que van a actuar con la mayor celeridad. Aquí lo importante es que los municipios le sometan cualquier evidencia que tengan de daños en sus jurisdicciones al COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resilencia) o al comisionado de Manejo de Emergencias (Nino Correa)”, enfatizó.

Reconoció que en algunos pueblos, en un mismo municipio, la cantidad de lluvia varió por sectores.

Aguarda por saber del alcance de la ayuda

Respecto al alcance de la declaración de desastre mayor, Pierluisi dijo que aún no contaba con esa información. Se refiere a que su administración solicitó a Biden que la ayuda, bajo ambos programas, fuese de un 100% por 30 días. Es decir, que la ayuda provista por FEMA fuese total, por ese período, y no un pareo como suele ser en el que el FEMA otorga 90% de la asistencia y el restante 10% le corresponde al solicitante.

Igualmente, Pierluisi dijo que en “cuestión de días”, FEMA debe proveer y anunciar el listado de centros de recuperación de desastre donde las personas pueden solicitar la ayuda. También se ha dicho que FEMA tendrá equipos de trabajo que acudirán a las comunidades afectadas. FEMA indicó este jueves que trabajan en ese listado.

Cuestionado si el gobierno tendría el dinero para el pareo, el gobernador respondió en la afirmativa diciendo que el Estado cuenta con el Fondo de Emergencia así como “recursos propios” e igualmente los municipios.

Sin embargo, los alcaldes no se hicieron esperar y manifestaron su molestia con la determinación de FEMA.

Gritan los alcaldes

El alcalde de San Germán, Virgilio Olivera, fue de los primeros en levantar la mano. Dijo, en declaraciones escritas, que se comunicó directamente con el gobernador.

“Me aseguró que ya le comunicó la situación a FEMA y que se evaluará la realidad actual de San Germán y los restantes municipios del área oeste de Puerto Rico para que seamos añadidos”, dijo el alcalde.

Los municipios incluidos en la declaración de desastre para asistencia individual son Adjuntas, Aguas Buenas, Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Bayamón, Caguas, Canóvanas, Carolina, Cataño, Cayey, Ceiba, Ciales, Cidra, Coamo, Comerío, Corozal, Dorado, Fajardo, Florida, Guayama, Guayanilla, Guaynabo, Gurabo, Humacao, Jayuya, Juana Díaz, Juncos, Lares, Las Piedras, Luquillo, Maricao, Maunabo, Morovis, Naguabo, Naranjito, Orocovis, Patillas, Peñuelas, Ponce, Río Grande, Salinas, San Juan, San Lorenzo, Santa Isabel, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto, Utuado, Vega Alta, Vega Baja, Vieques, Villalba, Yabucoa, y Yauco.

Los alcaldes asociados también se quejaron por la exclusión.

“Nuestra posición es que todos los municipios deben ser incluidos, tanto para ayuda comunitaria como para ayuda individual. Ya tenemos la amarga experiencia de la llamada recuperación post María y estamos abogando por Puerto Rico completo. No vamos a aceptar discrimen contra nadie”, dijo el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier, Hernández.