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Gobernadora crea comité interagencial para reforzar preparación ante terremotos

Mediante la Orden Ejecutiva 2026-053, el organismo quedará adscrito a Seguridad Pública y será presidido por el secretario Arthur Garffer

7 de octubre de 2026 - 8:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El comité integrará el conocimiento científico y técnico a la planificación gubernamental y promoverá la coordinación con los municipios. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció este miércoles que firmó una orden ejecutiva para crear el Comité de Preparación ante Terremotos de Puerto Rico, encargado de coordinar los esfuerzos del gobierno para prepararse y responder a eventos sísmicos.

Mediante la Orden Ejecutiva 2026-053, el organismo quedará adscrito al Departamento de Seguridad Pública (DSP) y será presidido por su secretario, Arthur Garffer.

Según La Fortaleza, el comité integrará el conocimiento científico y técnico a la planificación gubernamental y promoverá la coordinación con los municipios, el gobierno federal, la academia, los colegios profesionales, el sector privado y las organizaciones comunitarias.

“Proteger la vida de nuestra gente exige preparación, coordinación y seguimiento continuo. Con esta orden ejecutiva, establecemos un esfuerzo integrado para identificar vulnerabilidades, fortalecer la infraestructura crítica y mejorar nuestra capacidad de respuesta ante un terremoto”, expresó González Colón en declaraciones escritas.

Según la Red Sísmica, la Trinchera de Puerto Rico es un rasgo morfológico submarino donde se encuentran la Placa Tectónica de América del Norte y la Placa Tectónica del Caribe.También, es la zona de mayor profundidad en el océano Atlántico, con más de ocho kilómetros de profundidad.Para la Red Sísmica, es importante mantenerse informado y estar siempre preparado ante lo impredecible.
1 / 7 | ¿Qué peligros oculta la Trinchera de Puerto Rico? Un vistazo a su potencial sísmico. Según la Red Sísmica, la Trinchera de Puerto Rico es un rasgo morfológico submarino donde se encuentran la Placa Tectónica de América del Norte y la Placa Tectónica del Caribe.

Entre las prioridades del organismo figuran la preparación ante terremotos y tsunamis, la evaluación rápida y coordinada de daños, el monitoreo sísmico y estructural de instalaciones esenciales, las comunicaciones de emergencia y la continuidad de las operaciones gubernamentales.

De acuerdo con La Fortaleza, el comité también promoverá la educación ciudadana, la capacitación del personal y la realización de ejercicios y simulacros, con atención a las poblaciones con necesidades particulares durante una emergencia.

Además del secretario del DSP, el equipo estará compuesto por un representante de la Oficina de la Gobernadora; la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli; el director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos, Félix Lassalle Toro; el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), y el director de la Red Sísmica de Puerto Rico, Víctor Huérfano.

También contará con representantes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y del Centro de Operaciones de Emergencia para Negocios (BEOC), así como cualquier otro funcionario o persona que designe la gobernadora.

La Parroquia Inmaculada Concepción de Guayanilla colapsó tras el temblor.La Parroquia Inmaculada Concepción de Guayanilla colapsó tras el temblor.Residencia afectada en la calle 2 de la comunidad La Esperanza, en Guánica.
1 / 18 | A seis años del terremoto del 7 de enero: la destrucción que marcó el sur de Puerto Rico. La Parroquia Inmaculada Concepción de Guayanilla colapsó tras el temblor. - Ramón “Tonito” Zayas

La orden establece inicialmente cuatro grupos de trabajo: Ciencias Sísmicas y Monitoreo Estructural; Infraestructura Crítica y Servicios Esenciales; Preparación, Respuesta y Continuidad, y Mitigación, Recuperación y Financiamiento.

Asimismo, autoriza al presidente del comité a promover la creación de un grupo asesor federal con participación voluntaria de entidades como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el Servicio Nacional de Meteorología y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE).

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Breaking NewsDepartamento de Seguridad PúblicaJenniffer GonzálezTerremotos
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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