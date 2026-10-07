Gobernadora crea comité interagencial para reforzar preparación ante terremotos

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció este miércoles que firmó una orden ejecutiva para crear el Comité de Preparación ante Terremotos de Puerto Rico, encargado de coordinar los esfuerzos del gobierno para prepararse y responder a eventos sísmicos.

Mediante la Orden Ejecutiva 2026-053, el organismo quedará adscrito al Departamento de Seguridad Pública (DSP) y será presidido por su secretario, Arthur Garffer.

Según La Fortaleza, el comité integrará el conocimiento científico y técnico a la planificación gubernamental y promoverá la coordinación con los municipios, el gobierno federal, la academia, los colegios profesionales, el sector privado y las organizaciones comunitarias.

“Proteger la vida de nuestra gente exige preparación, coordinación y seguimiento continuo. Con esta orden ejecutiva, establecemos un esfuerzo integrado para identificar vulnerabilidades, fortalecer la infraestructura crítica y mejorar nuestra capacidad de respuesta ante un terremoto”, expresó González Colón en declaraciones escritas.

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Entre las prioridades del organismo figuran la preparación ante terremotos y tsunamis, la evaluación rápida y coordinada de daños, el monitoreo sísmico y estructural de instalaciones esenciales, las comunicaciones de emergencia y la continuidad de las operaciones gubernamentales.

De acuerdo con La Fortaleza, el comité también promoverá la educación ciudadana, la capacitación del personal y la realización de ejercicios y simulacros, con atención a las poblaciones con necesidades particulares durante una emergencia.

Además del secretario del DSP, el equipo estará compuesto por un representante de la Oficina de la Gobernadora; la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli; el director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos, Félix Lassalle Toro; el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), y el director de la Red Sísmica de Puerto Rico, Víctor Huérfano.

También contará con representantes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y del Centro de Operaciones de Emergencia para Negocios (BEOC), así como cualquier otro funcionario o persona que designe la gobernadora.

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