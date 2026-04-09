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Gobierno anuncia pago global de $17,500 para unos 155 policías retirados

El acuerdo interagencial fue avalado por la Junta de Supervisión Fiscal

9 de abril de 2026 - 5:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El superintendente de la Policía, Joseph González, dijo estar agradecido por el acuerdo alcanzado que beneficia al grupo de uniformados retirados. (alexis.cedeno)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno, Arnaldo J. Ortiz, anunció este jueves que alrededor de 155 policías retirados se beneficiarán de un pago global de $17,500, tras un acuerdo alcanzado para mejorar sus beneficios de jubilación.

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El beneficio es producto de un memorando conjunto entre la Junta de Retiro y el superintendente de la Policía, Joseph González, y los esfuerzos de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal ante la Junta de Supervisión Fiscal, informó.

“Este acuerdo de justicia social para este grupo de policías retirados se debe a que no fueron considerados en el Plan de Retiro Mejorado del año 2022. Es importante destacar que el pago de este beneficio es de aplicación al grupo de policías que sirvieron 30 años o más, pero que se retiraron sin cumplir los 58 años de edad, o que alcanzaron la edad de retiro obligatorio de 58 años sin cumplir los 30 de servicio”, dijo Ortiz, en la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

“Importante, también, reconocer y agradecer al Departamento de Hacienda, porque logramos que este pago único y especial para estos policías esté totalmente exento de toda clase de contribuciones y, obviamente, también exento de todo tipo de retención”, agregó.

Ortiz detalló que la Junta de Retiro envió, por correo electrónico, a los 155 policías un documento que deben suscribir para acogerse al beneficio.

Por su parte, González dijo estar agradecido con el acuerdo, que le trae “un poco de justicia” a los policías.

“Estamos bien claros que la seguridad de Puerto Rico está en las manos de la Policía de Puerto Rico. Esto es parte del trabajo para mejorar las condiciones (laborables)”, afirmó.

Tags
Policía de Puerto RicoRetiroJunta de Supervisión Fiscal
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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