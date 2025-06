González, a su vez, señaló que, como parte de sus esfuerzos para atender la crisis energética, estudiará legislación que reforme el funcionamiento del NEPR , si bien aseguró que no intentará eliminar o restar poderes al regulador.

Según el gobierno, las modificaciones resultaban en potenciales ahorros de más de $800 millones a lo largo de la vida del contrato para la operación de la flota de generación eléctrica, que vence en 2033. Hasta la fecha, la empresa no ha podido justificar el desembolso de ningún incentivo .

El NEPR, en cambio, concluyó que, ante la incertidumbre financiera de New Fortress Energy –matriz de Genera y suplidora de combustible para la flota–, se requerían garantías de cumplimiento que no estaban incluidas en las enmiendas propuestas. Genera recurrió al Tribunal de Apelaciones con un recurso de revisión, pero el martes notificó el desistimiento al señalar que, en su argumentación, el NEPR presentó información a la que no había tenido acceso durante el trámite administrativo.