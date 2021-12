El exalcalde de Cataño Félix “el Cano” Delgado Montalvo acordó recibir comisiones ilegales por, al menos, $305,000, a cambio de garantizar contratos millonarios entre el municipio y las compañías Waste Collection Corp. y JR Asphalt Inc. para la colección de desperdicios sólidos y la repavimentación de carreteras, respectivamente, confirmó una denuncia y acusación en el Tribunal Federal.

Mediante el esquema, el ex ejecutivo municipal recibió -al menos- $105,820 en efectivo, además de relojes de lujo valorados en aproximadamente $200,000, sostuvo ayer el jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, durante una conferencia de prensa.

Delgado Montalvo renunció, el martes, al cargo de alcalde, un día después de que la fiscalía aceptó el acuerdo para declararse culpable por un cargo por conspiración para recibir sobornos y comisiones ilegales. El entonces alcalde había firmado el acuerdo el 25 de noviembre, según se desprende del documento en poder de El Nuevo Día.

“Si usted cree que es un beneficio el acuerdo que él (Delgado Montalvo) tiene, ese es el mensaje: si usted decide cooperar con nosotros, no vamos a decir que es algo gratis porque tienes que aceptar responsabilidad y cumplir… (pero) si decide llegar a un acuerdo con nosotros, hay beneficios”, estableció Muldrow, al rechazar la premisa de que el acuerdo con el exalcalde sea insuficiente disuasivo contra la corrupción.

Delgado Montalvo se expone hasta cinco años de cárcel, pero ayer, su abogado, Juan Matos de Juan, aseguró a El Nuevo Día que procurará que su cliente no pase tiempo en prisión y pueda cumplir su condena bajo arresto domiciliario. El ex ejecutivo municipal se enfrenta también a una multa de hasta $250,000 y estar sujeto a libertad supervisada durante un máximo de tres años.

La vista de sentencia quedó programada para el 8 de marzo de 2022 ante el juez federal Raúl Arias Marxuach. Según consta del acuerdo, la fiscalía federal recomendó una sentencia mínima, aunque la determinación final recaerá en el tribunal.

Delgado Montalvo se convirtió en convicto federal tras ocupar durante cinco años el puesto de alcalde. En ese tiempo, protagonizó múltiples controversias en torno al malgasto de fondos públicos. De acuerdo a la denuncia, las conspiraciones comenzaron en junio de 2017. Uno de los contratistas, Mario Villegas Vargas, -quien fuera acusado y arrestado ayer en la madrugada- fue incluso donante de su campaña electoral de 2016, con la aportación ilegal de $30,000 en efectivo, según la acusación.

Enriquecimiento ilícito

Uno de los conspiradores es el abogado Oscar Santamaría Torres, propietario de Waste Collection Corp. y donante del Partido Nuevo Progresista (PNP). De acuerdo con los documentos judiciales, este le concedió pagos semanales de $2,000 en efectivo, “para influenciar la otorgación de contratos municipales”. La denuncia no es clara en cuanto a las fechas en que habrían culminado estos pagos.

Sí se menciona, como ejemplo, la otorgación del contrato 2018-000108, que corresponde a Waste Collection Corp. para el alquiler de dos guaguas “pick-up”. El acuerdo por $47,970 se otorgó el 25 de septiembre de 2017, unos días después de que el huracán María azotó a Puerto Rico.

La denuncia sostiene que el exalcalde “conspiró a sabiendas y deliberadamente y estuvo de acuerdo con la Persona A para corruptamente solicitar, exigir y aceptar para su propio beneficio, cosas de valor de la persona A, con la intención de ser influenciado y recompensado”.

El jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico se negó a confirmar u ofrecer información acerca de un posible acuerdo de cooperación y declaración de culpabilidad alcanzado con Santamaría Torres.

Desde el inicio de la conferencia de prensa, Muldrow enfatizó que el Departamento de Justicia federal protegerá a los testigos que aportan evidencia a sus investigaciones, pues “ese deber pesa más que la prensa y el público quiera conocer detalles legítimamente”.

“Revelamos, acusamos y ponemos documentos al público cuando pensamos que es el momento correcto”, agregó.

Santamaría Torres salió de su posición de presidente y oficial de Waste Collection Corp., y dejó la compañía en manos de uno de sus empleados, Luis Mayoral. En el registro de corporaciones, ese cambio no consta hasta el 22 de noviembre, que fue el pasado lunes. La certificación de la enmienda es firmada por Santamaría Torres como oficial autorizado de la corporación.

A pesar de que el exalcalde tenía conocimiento sobre la pesquisa federal y negociaba hace meses un acuerdo con la fiscalía, Delgado Montalvo nunca detuvo la contratación de Waste Collection Corp. ni J.R. Asphalt Inc., propiedad de Villegas Vargas. La compañía de Santamaría Torres todavía tiene dos contratos vigentes.

Los dos contratos vigentes entre Waste Collection Corp. y Cataño suman más de $3.5 millones. El alcalde interino, Gabriel Sicardó, indicó a El Nuevo Día ayer que analiza cómo puede cancelar los contratos sin afectar el servicio de recogido de basura. Pero todavía no hay fecha concreta para la cancelación.

Arresto ayer en Gurabo

Con relación al arresto de Villegas Vargas, Muldrow detalló, durante la conferencia, que el empresario fue detenido en la casa de este en Gurabo.

Según la acusación contra Villegas Vargas, el esquema incluía reuniones para entregarle al exejecutivo municipal los sobornos en efectivo o relojes lujosos como Rolex, entre otros, a cambio de que el municipio le otorgara contratos a J.R. Asphalt Inc. Solo en Cataño, J.R. Asphalt Inc. obtuvo contratos por $10 millones desde finales de 2017 hasta julio de 2021.

La fiscalía federal alega tener evidencia de, al menos, tres pagos en efectivo que le hizo Villegas Vargas al exalcalde de Cataño. Entre estos, Delgado Montalvo habría recibido un pago en efectivo de $70,140 en diciembre de 2020, otro de $7,840 en febrero de 2021 y un tercero de $7,000 en julio de ese año.

Además, habría recibido -al menos- $105,820 en efectivo, que fueron confiscados por las autoridades federales. La fiscalía también confiscó dos relojes Rolex Datejust, un Rolex Submariner, un Rolex GMT-Master II y un Vacheron Constantin Quai de I’Île. El valor de los relojes se estima en más de $200,000, con costos de entre $8,000 a $50,000 cada uno, dijo Muldrow.

J.R. Asphalt Inc. obtuvo sus primeros contratos con el municipio en 2017, luego de que Delgado Montalvo asumiera posesión del cargo y tras supuestamente haber conspirado para sobornar al exalcalde, alega la fiscalía federal.

“En un momento dado, Villegas Vargas le dijo a Delgado Montalvo que saliera de los relojes para ocultar lo que estaba aconteciendo”, relató Muldrow durante una conferencia de prensa, en la sede de la fiscalía federal.

Villegas Vargas se declaró ayer no culpable de los tres cargos por soborno, “kickbacks” (ofrecer comisiones ilegales) y uso del teléfono celular y comunicaciones electrónicas para cometer extorsión, lo que pudiera implicar un máximo de 20 años de cárcel.

En la conspiración, participó supuestamente otro dueño de J.R. Asphalt Inc., identificado exclusivamente como “Individuo B”. Teleonce informó, el miércoles, por fuentes, que se trata de Raymond Rodríguez, quien supuestamente también firmó un acuerdo de cooperación y declaración de culpabilidad con los federales. Esta información, sin embargo, no fue confirmada por las autoridades federales, quienes indicaron que pretenden proteger la integridad de la investigación en esta etapa. Muldrow estuvo en posición de confirmar, no obstante, que la fiscalía federal y el FBI llegaron a un acuerdo con Delgado Montalvo para que se declarara culpable por este esquema. El jefe FBI en Puerto Rico, Joseph González, confirmó que el exalcalde aún no ha sido procesado, lo que se espera ocurra “esta semana o la próxima”.

“Oficiales públicos y contratistas: lean la acusación y leanla bien y reflexionen. Si los hechos o esquemas que se describen ahí le son familiares, ya usted sabe lo que debe hacer y a dónde debe llamar. Este es solo el comienzo”, señaló González.

/ El exalcalde de Cataño Félix "el Cano" Delgado recibió, al menos, cinco relojes de lujo como pagos en el esquema de corrupción destapado recientemente. La movida, en cierta manera, fue inteligente, pues estos relojes, en especial los Rolex, no pierden su valor en el mercado y pueden ser vendidos fácilmente para obtener efectivo. (Ramón “Tonito” Zayas)

El exalcalde, al parecer, es fanático del fabricante británico, y con sede en Suiza, Rolex, una de las casas de horología más prestigiosas y reconocidas en el mundo. El gobierno federal le confiscó este Rolex Oyster Perpetual GMT Master II en oro blanco, del 2014, con bisel en estilo "Pepsi". Los relojes GMT (Greenwich Meridian Time) tienen una cuarta mano (roja en la foto) que da una vuelta cada 24 horas. Esta mano puede ser ajustada independientemente de las otras tres manos para indicar una hora en particular en el bisel de 24 horas en el exterior del reloj. Usando esta mano, y el bisel, puede saber la hora en cualquier parte del mundo. El bisel "Pepsi" (su apodo se deriva de los colores primarios de las latas de la bebida carbonatada) tiene dos colores: la mitad azul muestra las horas de noche, y la mitad roja, las horas de día. El precio sugerido de Rolex es de $38,250. (Shutterstock)

El otro modelo Rolex confiscado es el icónico Submariner que James Bond (interpretado por Sean Connery) hizo famoso en 1962 en la película "Dr. No". El Submariner es un reloj para buceo que, en teoría, puede sumergirse hasta una profundidad de 1,000 pies. El bisel solo se mueve en una dirección y se utiliza para medir un periodo de tiempo alineando el triangulo con la manecilla de minutos o el de la hora. El precio sugerido del fabricante es de $8,100. (Shutterstock)

El Rolex Datejust es uno de los relojes más "baratos" del fabricante, pues consiste de una pieza con tres manos (hora, minutos y segundos), con un bisel fijo y, como se sostiene en su nombre, una ventana con magnificador que muestra la fecha. Este modelo del Datejust tiene un precio del fabricante de $7,650. (Shutterstock)

Delgado también recibió un Rolex Datejust cuyos índices que marcan cada hora son números romanos, en vez de los tradicionales números arábicos. El precio del fabricante es de $7,900. (Shutterstock)

Por último, Delgado recibió un reloj Vacheron Constantin Quai de I'Île que el fabricante suizo, uno de los más antiguos del mundo, introdujo en el 2016. Este reloj de tres manos tiene una rueda de fecha fija; lo que muestra la fecha como tal es un triángulo que pasa al siguiente día cada 24 horas. Este modelo, que fue descontinuado, tenía un precio del fabricante de $14,900. (Shutterstock)

Muldrow confirmó, a preguntas de la prensa, que se aproximan más arrestos relacionados a este caso.

Según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, J.R. Asphalt Inc. tiene contratos vigentes con los municipios de Naguabo, Trujillo Alto, Vega Alta, Aguas Buenas, Manatí, Cataño, Guayama, Luquillo y Caguas, así como con la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

Ayer, los alcaldes de Vega Alta y Caguas, María Vega Pagán y William Miranda Torres, respectivamente, informaron que cancelaron los contratos vigentes con las empresas implicadas. Vega Alta puso fin a los contratos que tenía con J.R. Asphalt Inc. y Waste Collection Corp., mientras que Caguas terminó la relación contractual con la empresa de asfalto.

Sin embargo, al momento de publicar esta historia, el portal de la Oficina del Contralor no revelaba que el contrato entre el Municipio de Caguas y J.R Asphalt Inc. se había cancelado.

El periodista Alex Figueroa Cancel colaboró con esta historia.