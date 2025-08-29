Jenniffer González aguarda por opinión legal de la Policía sobre escoltas de Wanda Vázquez

¿La traicionaron? Tras salir del Tribunal Federal, así respondió al convertirse en la primera exgobernadora en la historia de Puerto Rico en ser convicta.

Caguas - La gobernadora Jenniffer González aún aguarda por el análisis legal encomendado por el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, para determinar si la exmandataria Wanda Vázquez Garced, convicta federal por un delito electoral, mantendrá sus cinco escoltas asignados.

“El superintendente ha encomendado una opinión legal para, entonces, informarme y proceder con cualquiera que sea la recomendación que se emita legalmente. Esto no es un tema liviano, así que vamos a esperar la recomendación legal que se le haga al superintendente sobre este asunto”, planteó la primera ejecutiva, desde un evento oficial en Caguas.

Ante la declaración de culpabilidad de Vázquez Garced, exgobernadora y exsecretaria de Justicia, y el interés público sobre si mantendría el beneficio de escoltas, el jefe de la Policía informó el miércoles que había encomendado un análisis a la División Legal de la dependencia.

“La determinación de culpabilidad en la Corte Federal por parte de la gobernadora Wanda Vázquez es un tema bien deplorable y que lacera la confianza del pueblo en sus líderes, en todos los servidores públicos”, opinó la gobernadora.

Reconoció, sin embargo, que su administración debe hacer un análisis sosegado, porque la controversia en torno a los escoltas aborda dos asuntos: los derechos adquiridos y la seguridad. González hizo alusión al caso de los exgobernadores Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló contra el gobierno por el pago de escoltas, en 2009.

“No puedo hacer eso (emitir una directriz) hasta que haya una opinión legal a esos efectos”, insistió.

Entre julio de 2024 y junio de 2025, los cinco policías asignados a Vázquez Garced cobraron, solo por concepto de horas extras, $95,608.71.

Frente a la jueza de distrito Silvia L. Carreño Coll, la exmandataria reconoció –como parte de un acuerdo con la fiscalía federal– que incurrió en delito al aceptar una promesa de contribución política de parte del banquero Julio Herrera Velutini en 2020.

“Aquí no hubo sobornos. Aquí yo no cogí ni un solo centavo. Aquí yo no tenía ningún asesor político. Aquí yo no tenía ninguna encuesta. Nada de eso ocurrió”, subrayó el martes Vázquez Garced.

La vista de sentencia de la exgobernadora está programada para el 15 de octubre, a la 1:30 p.m. El acuerdo dispone que la defensa podrá solicitar probatoria, aunque la Fiscalía federal se reserva solicitar entre seis y 12 meses de prisión.