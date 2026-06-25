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Jenniffer González anuncia designación de nueva jefa para la Administración de Terrenos

Tras renuncias en el DDEC, la gobernadora aseguró que ya “completó el equipo” en dicha agencia

25 de junio de 2026 - 7:48 AM

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La gobernadora Jenniffer González hizo la designación de la nueva directora ejecutiva de la Administración de Terrenos el martes. (Xavier Araújo)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González anunció este jueves la designación de la licenciada Irmaris Vicenty como directora ejecutiva de la Administración de Terrenos, dependencia que está bajo la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

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Vicenty se desempeñaba como subdirectora ejecutiva interina de la corporación pública, informó La Fortaleza en un comunicado de prensa, en el cual se indicó que la mandataria “completó el equipo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) con la designación”.

González realizó el nombramiento el martes, el mismo día que el Senado confirmó a Carlos Ríos Pierluisi como secretario en propiedad del DDEC. Este convocó a la junta de directores de la Administración de Terrenos, que el miércoles aprobó por unanimidad la designación de Vicenty, precisó el Ejecutivo.

Vicenty ha laborado, además, como directora legal de la Administración de Terrenos y ocupó varios cargos en la Administración de Vivienda Pública, entre ellos abogada sénior, directora ejecutiva interina, subdirectora ejecutiva y directora de personal.

Asimismo, ha trabajado como ayudante especial del secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y fue abogada en el Departamento de Justicia.

“La Administración de Terrenos forma parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; adquiere, vende, conserva, arrenda o desarrolla los terrenos necesarios para encauzar en ellos todo tipo de proyecto de desarrollo urbano, económico y social, tales como proyectos de vivienda, comercios, industrias, servicios públicos y de conservación del ambiente natural”, señaló La Fortaleza, en declaraciones escritas.

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La gobernadora favoreció que se investigue “todo” lo denunciado por el secretario de la Gobernación y el extitular del DDEC.

El DDEC ha estado al centro de controversias hace más de un mes, que llegó en su punto más álgido con la renuncia del exsecretario Sebastián Negrón Reichard y un puñado de funcionarios, entre ellos la jefa de personal, la persona encargada de las iniciativas estratégicas y la transformación del sistema de permisos, el asesor legal general; la principal oficial de finanzas del DDEC y Pridco (Compañía de Fomento Industrial), y el director de la Oficina de Incentivos.

Negrón Reichard, además, ha realizado señalamientos en contra del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, por presunta intervención indebida en la agencia. Domenech, por su parte, ha señalado a Negrón Reichard por presuntos actos de corrupción en la agencia.

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Jenniffer GonzálezNombramientosDepartamento de Desarrollo Económico y ComercioBreaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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