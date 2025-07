La gobernadora Jenniffer González aún no ha solicitado formalmente excluir a la Policía de la reforma policial y afirmó que, una vez lo haga, no implica, de inmediato, que se pierdan o se dejen de asignar anualmente $20 millones de fondos estatales que hoy se destinan para impulsar los cambios acordados.

“Eso es parte de un proceso. No es que pierdes eso (los $20 millones) de la noche a la mañana. Y, obviamente, es un proceso donde tiene que participar el gobierno estatal y el gobierno federal. Hay un tribunal, o sea, esto no es que mañana me firmen un papel y levantamos”, dijo la primera ejecutiva a preguntas de El Nuevo Día.