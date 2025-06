Más cerca la salida de la Policía del Departamento de Seguridad Pública

En una vista reciente con motivo de la discusión del PC 406, el componente fiscal de la administración González favoreció la separación del Negociado de la Policía del DSP alegando que la integración no logró los ahorros ni la agilidad administrativa que se prometió. Por el contrario, alegaron, representó la pérdida de autonomía y sumó capas de burocracia que aún dificultan la gestión del cuerpo de seguridad.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández , argumentó, por su parte, que la promesa de campaña de la gobernadora fue eliminar el DSP, no desintegrarlo por etapas, y reclamó acción en esa dirección.

Santiago, portavoz del PIP, reconoció que la legislación “es un paso en la dirección correcta”, pero sostuvo que la falta de pago de las horas extras a los policías no es un problema que resuelve el proyecto .

“El pago por horas extras está dispuesto por ley. No es un problema estatutario ni estructural, es un problema de un país en quiebra que tiene que pedirle permiso a la junta de control fiscal para cumplir con sus obligaciones en ley, obligaciones que tenían que haber sido contempladas en el presupuesto de este año fiscal”, apuntó Santiago.

Santiago alegó, asimismo, que la legislación “politiza” aún más la Uniformada al colocar en manos del Ejecutivo la concesión de los rangos de comandante, inspector, teniente coronel y coronel. “Ahora, es Jenniffer González quien va a decir quién merecer ser inspector o no en un cuartel. Yo no veo qué propósito cumple eso, no veo de qué manera eso alimenta la confianza de país en la Policía”, señaló.