Jenniffer González decreta un día de duelo por el fallecimiento del exsenador Carlos Pagán

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, decretó un día de duelo tras el fallecimiento del exsenador por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Carlos Pagán, ocurrido el pasado martes.

En un comunicado de prensa, la primera ejecutiva informó que las banderas ondearán a media asta en todas las dependencias gubernamentales mañana, viernes, día en que se efectúa su sepelio.

“Lamento el fallecimiento de un buen servidor público, gran estadista, agricultor, profesor de historia y hombre de pueblo: el exsenador Carlos Pagán González. Mis condolencias para sus allegados y toda su familia, en especial a su viuda Ramona ‘Cuca’ Pabón”, expresó la mandataria.

“Agradezco mucho el respaldo que me brindó a través de los años y destaco su trayectoria como legislador desde donde defendió los agricultores, con una hoja de vida intachable. Su vocación de servicio no se limitó a sus años en la Legislatura ya que fuera de ella seguía estando disponible para dar la mano a quien necesite, fue un hombre de bien, honrado y humilde. Que descanse en paz y que su familia recibe todo el consuelo”, agregó González Colón.

Por su parte, el alcalde de San Germán, Virgilio Olivera Olivera, destacó que las exequias comenzarán a las 10:00 a.m. de este jueves y se extenderán hasta las 8:00 p.m. Los actos se llevarán a cabo en la capilla de la Funeraria Pérez, en Lajas.

Mientras, el sepelio será el viernes a las 10:00 a.m. en el cementerio Municipal de Lajas.