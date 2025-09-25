Opinión
25 de septiembre de 2025
83°nubes dispersas
Gobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González decreta un día de duelo por el fallecimiento del exsenador Carlos Pagán

Las banderas ondearán a media asta en todas las dependencias gubernamentales el viernes, día en que se efectúa el sepelio

25 de septiembre de 2025 - 8:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pagán González fue senador por el Distrito de Mayagüez del 1997 al 2000 y del 2005 al 2008. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, decretó un día de duelo tras el fallecimiento del exsenador por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Carlos Pagán, ocurrido el pasado martes.



En un comunicado de prensa, la primera ejecutiva informó que las banderas ondearán a media asta en todas las dependencias gubernamentales mañana, viernes, día en que se efectúa su sepelio.

“Lamento el fallecimiento de un buen servidor público, gran estadista, agricultor, profesor de historia y hombre de pueblo: el exsenador Carlos Pagán González. Mis condolencias para sus allegados y toda su familia, en especial a su viuda Ramona ‘Cuca’ Pabón”, expresó la mandataria.

“Agradezco mucho el respaldo que me brindó a través de los años y destaco su trayectoria como legislador desde donde defendió los agricultores, con una hoja de vida intachable. Su vocación de servicio no se limitó a sus años en la Legislatura ya que fuera de ella seguía estando disponible para dar la mano a quien necesite, fue un hombre de bien, honrado y humilde. Que descanse en paz y que su familia recibe todo el consuelo”, agregó González Colón.

Por su parte, el alcalde de San Germán, Virgilio Olivera Olivera, destacó que las exequias comenzarán a las 10:00 a.m. de este jueves y se extenderán hasta las 8:00 p.m. Los actos se llevarán a cabo en la capilla de la Funeraria Pérez, en Lajas.

Mientras, el sepelio será el viernes a las 10:00 a.m. en el cementerio Municipal de Lajas.

Pagán fungió como senador del Distrito Mayagüez-Aguadilla durante ocho años. También, fue director regional del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

