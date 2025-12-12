Opinión
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González defiende la estrategia legal de la demanda contra LUMA: “Tenemos un caso sólido”

La gobernadora aseguró que tienen dos operadores estadounidenses en la mira para sustituirle

12 de diciembre de 2025 - 12:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La gobernadora Jenniffer González Colón planteó que escogieron la vía legal más "rápida" para salir del consorcio y que ya ha entablado "conversaciones" con compañías en Estados Unidos. (Xavier Araújo)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticias

Corozal - La gobernadora Jenniffer González defendió este viernes la estrategia legal para encaminar la cancelación del contrato de LUMA Energy, consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica, por entender que, por el momento, es la vía más rápida.

“Confío, plenamente, que vamos a prevalecer, pero, además de eso, tenemos toda la evidencia de los incumplimientos de contrato. Hay distintas vías legales para hacerlo. Estamos utilizando la más rápida“, puntualizó la mandataria en conferencia de prensa tras anunciar un proyecto de deslizamientos en Corozal.

El jueves, la primera ejecutiva emitió un mensaje televisivo, en el cual anunció la demanda de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) contra el consorcio, al plantear que es nula la carta de extensión firmada el 30 de noviembre de 2022 —mediante la cual se buscaba prolongar el contrato más allá del término originalmente establecido en el acuerdo suplementario (“Supplemental Agreement”)—.

Tenemos un caso sólido”, aseguró la primera ejecutiva, que también acudió al Tribunal Supremo con el mismo planteamiento.

Mientras, el juez superior Arnaldo Castro Callejo, del Tribunal de San Juan, denegó esta mañana la solicitud de entredicho provisional que solicitó el gobierno en el pleito incoado contra LUMA, en reclamo de la entrega de una serie de documentos del consorcio para procurar una transición ordenada en la operación del sistema eléctrico como parte de su intención de cancelar el contrato.

Al mismo tiempo, González planteó que ya han evaluado dos compañías para sustituirle. Insistió que el nuevo operador debe tener conocimiento en el manejo de fondos federales, y por eso prefiere que sea estadounidense.

Al preguntarle sobre si el fallo en el Supremo a favor del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en su demanda contra LUMA tuvo que ver en su decisión, la mandataria contestó “que no tiene nada que ver”.

A principios de diciembre, el máximo foro judicial estableció que el Negociado de Energía de Puerto Rico(NEPR) no tenía la facultad legal para “otorgar una inmunidad o limitar la responsabilidad civil” de la LUMA ante las reclamaciones de los consumidores, por lo cual declaró nula la acción contenida en el contrato de operación del consorcio energético.

“Hemos tenido que agotar muchos recursos. Tuvimos que abrir un proceso de negociación con ellos (LUMA). Ustedes han visto todas las cartas que han enviado a LUMA durante todo el año, especificando cada cosa que se ha violado, los trabajos con el Departamento de Energía Federal, las reuniones con FEMA, con las agencias estatales, los desembolsos, las investigaciones en términos fiscales, la cantidad de aumentos en el presupuesto. Esto es un proceso mucho más complicado y técnico”, argumentó González.

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.

LUMA EnergyJenniffer GonzálezContratos de gobiernoTribunal de San JuanTribunal Supremo de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Adriana Díaz Tirado
Adriana Díaz TiradoArrow Icon
Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
