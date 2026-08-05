Jenniffer González firma orden ejecutiva que busca insertar a Puerto Rico en investigaciones en beneficio de veteranos

Alineados con un decreto emitido por el presidente Donald Trump, la gobernadora Jenniffer González firmó este martes una orden ejecutiva que busca insertar a Puerto Rico en la promoción y la investigación de tratamiento para atender las condiciones de salud mental entre veteranos.

“Damos un paso importante para la salud de Puerto Rico enfrentando los retos reales. Puerto Rico es una de las jurisdicciones con gran cantidad de veteranos”, sostuvo la gobernadora en conferencia de prensa en el Salón de los Espejos, en La Fortaleza.

La Orden Ejecutiva 2026-037 faculta al Departamento de Salud a crear un comité asesor científico compuesto por expertos en investigación clínica, que incluyen a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), la academia y el sector privado, para analizar la viabilidad de insertarse en las investigaciones.

El grupo tiene hasta 45 días para entregar un informe preliminar a la gobernadora. Además, deberá entregar un informe final dentro de los próximos 120 días.

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De ser favorable el informe, Salud debe pedir a su homólogo federal participación en las investigaciones mediante la presentación de una propuesta, se informó.

“Nuestra meta es convertir a Puerto Rico en un centro de excelencia en investigación sobre terapias emergentes”, afirmó la mandataria.

En abril pasado, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14401, que permite acelerar la investigación y revisión de medicamentos psicodélicos, asignar fondos federales y mejorar la atención de salud mental para veteranos.

El decreto lleva por nombre “Aceleración de Tratamientos Médicos para Enfermedades Mentales Graves” e instruye a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y a otras agencias a agilizar el proceso de evaluación de sustancias como la ibogaína, la psilocibina y el MDMA (una sustancia química, conocida como éxtasis) para tratar el trastorno de estrés postraumático (PTSD, en inglés), las lesiones cerebrales traumáticas y la depresión en veteranos.

Trump destinó $50 millones para estos estudios. La gobernadora explicó que la orden ejecutiva permitiría a Salud acceder estos fondos federales para destinarlos a la investigación y formar parte de la iniciativa.

“El comité lo que va a hacer es evaluar las alternativas que se tienen y ver, dentro de la regulación federal, estos medicamentos, que muchos están hasta prohibidos en ley federal, cómo podemos insertarnos en el proyecto. Someter un proyecto de investigación, que nos lo aprueben y nos den los fondos para entonces poder hacer la investigación y someter los datos de Puerto Rico”, explicó el secretario de Salud, Víctor Ramos, sobre lo que hará en comité en los 45 días iniciales que tiene para confeccionar un informe preliminar.

“Esta orden no autoriza tratamientos. No legaliza ninguna terapia emergente. Estamos amarrándonos a lo que es la política federal, siguiendo todas las guías que la orden del presidente ha establecido”, aclaró, por su parte, la gobernadora.