Jenniffer González firma un puñado de medidas a favor de los adultos mayores

Con el fin de proteger la calidad de vida de los adultos mayores, la gobernadora Jenniffer González firmó varias medidas legislativas, entre ellas una que da prioridad al cuidador informal para recibir remuneración si se asignan fondos para el cuidado de una persona.

Se trata del proyecto de la Cámara de Representantes 255, de la representante Estrella Martínez, que enmienda los Artículos 3 y 5 de la Ley 82 del 2023, conocida como la “Ley sobre la Política Pública del Cuidado Informal de Puerto Rico”.

La ahora ley reconoce como un derecho que todo cuidador informal sea considerado como la primera alternativa para ser contratado como cuidador incidental cuando una entidad gubernamental asigne fondos para el cuidado de un adulto mayor, informó La Fortaleza, mediante un comunicado de prensa.

“Este esfuerzo responde a la realidad demográfica de la isla, ya que 28% de la población puertorriqueña 924,477 personas, son adultos mayores de 60 años, una cifra que continúa en aumento y que exige acciones concretas del Estado. Este cambio social ha incrementado la demanda por servicios de cuidado y ha visibilizado el rol crucial de los cuidadores informales, quienes muchas veces deben abandonar sus empleos sin compensación o apoyo formal", indica el parte de prensa.

“La medida fortalece los derechos, la estabilidad económica y la continuidad del cuidado para los adultos mayores, reconociendo la función esencial que cumplen miles de familias”, agrega el comunicado.

También la gobernadora convirtió en ley el proyecto del Senado 396, de la autoría de la senadora Roxana Soto Aguilú, para enmendar la Ley 94-1977, “Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada”, con el objetivo de reforzar la supervisión, licenciamiento e inspección de estas instalaciones por parte del Departamento de la Familia.

Establece requisitos más estrictos para garantizar que toda institución para adultos mayores tenga reglamentos y estándares de cuidado, energía alterna certificado y sistemas de agua potable. También, la nueva ley exige que haya almacenamiento de suministros y que se verifique si está preparada para temporada anual de huracanes.

También la mandataria estampó su firma en el proyecto del Senado 650, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la senadora Wanda Soto. La ahora ley enmienda la Ley 121-2019, conocida como la “Carta de Derechos de los Adultos Mayores”, para permitir que los jueces municipales puedan ordenar el nombramiento de un tutor temporal cuando la salud, seguridad o patrimonio de un adulto mayor esté en riesgo. La medida también enmienda la Ley de la Judicatura para autorizar esta acción judicial.

Además la gobernador convirtió en ley el proyecto del Senado 652, de la autoría de Rivera Schatz y la senadora Wanda Soto, que expande la Ley 82-2023 sobre el cuidado informal para armonizarla con la legislación federal RAISE Family Caregivers Act.

Mientras, el proyecto del Senado 481 que crea el Programa de Promoción del Deporte Femenino, también fue firmado por la gobernadora, quien el domingo salió de viaje oficial rumbo a Texas y luego Nueva York.

La gobernadora igualmente dio paso a la ley de autoría del senador, Rafael Santos Ortiz, que crea el “Programa de Promoción del Deporte Femenino” dentro del Departamento de Recreación y Deportes, añadiendo un nuevo Artículo 24 a la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes.

Esta iniciativa busca fomentar, desarrollar e impulsar la participación de las mujeres en el deporte, reconociendo que aún existen brechas de acceso, recursos y oportunidades. El programa promoverá el desarrollo deportivo, el liderazgo y la visibilidad de las atletas puertorriqueñas.

Asimismo, la mandataria firmó la resolución conjunta del Senado 38 para designar la PR-853, en Carolina, con el nombre de don Jaime Fernández Morales. La resolución es de la autoría de los senador Héctor Joaquín Sánchez, Marissa Jiménez y Gregorio Matías.