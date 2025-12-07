Jenniffer González se reunirá en Nueva York con casas acreditadoras

A menos de un mes de haber salido de la isla, la gobernadora Jenniffer González se irá de viaje desde hoy, domingo hasta el miércoles para acudir a diversos eventos en Texas y Nueva York, informó La Fortaleza.

“La gobernadora Jenniffer González Colón estará fuera de la isla desde la tarde de hoy domingo 7 de diciembre hasta la noche del miércoles 10 de diciembre para atender asuntos oficiales y de interés para la isla como educación y la salud financiera”, se informó mediante un comunicado de prensa.

“La mandataria fue invitada por el expresidente George W. Bush para participar del Foro de Gobernadores sobre Lectura que se estará efectuando en Dallas, Texas y organizado por el Instituto George W. Bush, el objetivo de este foro es trazar estrategias para mejorar la alfabetización de los niños. El foro se efectuará este lunes”, añadió.

“El martes y el miércoles, la gobernadora estará en la Ciudad de Nueva York donde se reunirá con las tres casas crediticias Fitch, Moody’s y Standard and Poor’s para hablarle del progreso fiscal del gobierno de Puerto Rico y la economía”, agrega el parte de prensa.

En ausencia de la mandataria, la secretaria de Estado, Rosachely Rivera, fungirá como gobernadora interina.