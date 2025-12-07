Opinión
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González se reunirá en Nueva York con casas acreditadoras

La gobernadora estará fuera de Puerto Rico hasta el 10 de diciembre, como parte de un viaje que iniciará en Texas

7 de diciembre de 2025 - 4:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La gobernadora participará el lunes en el Foro de Gobernadores sobre Lectura. (Carlos Rivera Giusti)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

A menos de un mes de haber salido de la isla, la gobernadora Jenniffer González se irá de viaje desde hoy, domingo hasta el miércoles para acudir a diversos eventos en Texas y Nueva York, informó La Fortaleza.

“La gobernadora Jenniffer González Colón estará fuera de la isla desde la tarde de hoy domingo 7 de diciembre hasta la noche del miércoles 10 de diciembre para atender asuntos oficiales y de interés para la isla como educación y la salud financiera”, se informó mediante un comunicado de prensa.

“La mandataria fue invitada por el expresidente George W. Bush para participar del Foro de Gobernadores sobre Lectura que se estará efectuando en Dallas, Texas y organizado por el Instituto George W. Bush, el objetivo de este foro es trazar estrategias para mejorar la alfabetización de los niños. El foro se efectuará este lunes”, añadió.

“El martes y el miércoles, la gobernadora estará en la Ciudad de Nueva York donde se reunirá con las tres casas crediticias Fitch, Moody’s y Standard and Poor’s para hablarle del progreso fiscal del gobierno de Puerto Rico y la economía”, agrega el parte de prensa.

En ausencia de la mandataria, la secretaria de Estado, Rosachely Rivera, fungirá como gobernadora interina.

El pasado 12 de noviembre, la gobernadora también salió de la isla para participar de un conversatorio en el estado de Florida. Una semana antes, participó de una misión comercial en España.

ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
